La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Clika”

Si te gustan los dramas musicales la película Clika es perfecta para ver en tu sala de cine preferida

Por: Xochitl Martínez

"Clika" ya se puede ver en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Protagonizada por “JayDee”, vocalista de Herencia de Patrones, la película Clika marca su debut actoral y refuerza su vínculo con la cultura que retrata.

Un aspirante a músico de un pequeño pueblo, Chito, está decidido a triunfar, por lo que se esfuerza por hacerse un lugar en la nueva ola de la música mexicano-estadounidense.

Después de que un video suyo interpretando una de sus canciones se vuelve viral, aprovecha la oportunidad y lucha por lograr su sueño.

Pero pronto, Chito se verá atrapado en un juego más peligroso de lo que había anticipado y se ve obligado a confrontar las decisiones que ha tomado en su incansable búsqueda por su sueño.

Clika

De Michael Greene.

Con Jay Dee, Daniel “Doknow” Lopez, Uziel Pantoja Delgado, Pao Villalobos, Nana Ponceleon, Laura Lopez.

Estados Unidos, 2026.

