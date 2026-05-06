Horóscopos: Signos que tendrán suerte por la luna cuarto menguante de mayo

La llegada de la luna en cuarto menguante durante el 9 de mayo marca un momento de cierre, reflexión y liberación. Este tránsito lunar no solo invita a soltar lo que ya no aporta valor, sino que también abre oportunidades inesperadas para algunos signos del zodiaco, que podrían experimentar rachas de buena suerte en distintos aspectos de su vida.

Durante esta fase, la energía se enfoca en depurar, ordenar y preparar el terreno para nuevos comienzos. Sin embargo, hay signos que sabrán aprovechar especialmente esta vibración para avanzar, resolver pendientes o recibir noticias positivas.

Tauro

Este signo de tierra podría encontrar estabilidad en temas financieros. La luna menguante le favorece para cerrar acuerdos, saldar deudas o incluso recibir ingresos inesperados. También es un buen momento para dejar atrás preocupaciones que venía arrastrando desde semanas anteriores.

Virgo

La claridad mental será clave para Virgo. Esta fase lunar le permitirá tomar decisiones acertadas, especialmente en el ámbito laboral. La suerte se manifestará en oportunidades que aparecen justo cuando parecía que todo estaba estancado.

Escorpión

Escorpión se verá beneficiado en temas emocionales. La luna menguante le ayudará a sanar relaciones, cerrar ciclos personales y abrirse a nuevas conexiones. Además, podría recibir una sorpresa agradable relacionada con proyectos personales.

Capricornio

La disciplina de Capricornio finalmente rendirá frutos. Este signo podría ver avances importantes en metas a largo plazo. La suerte llegará en forma de reconocimiento o apoyo de personas influyentes.

En general, la luna cuarto menguante de mayo no es solo un periodo de cierre, sino también una etapa estratégica para sembrar el terreno de lo que vendrá. Los signos que sepan adaptarse a este ritmo encontrarán oportunidades donde otros solo ven finales.

Consejo astral

Aprovecha esta fase para soltar lo innecesario. La verdadera suerte durante la luna menguante llega cuando haces espacio para lo nuevo.

MF