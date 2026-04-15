Este miércoles 15 de abril Netflix tiene dos lanzamientos, que podrás disfrutar después de tus actividades cotidianas en tu espacio favorito en casa . Revisa las historias y elige la de tu interés, prepara tus snacks y diviértete.

La Tostadora. ESPECIAL/NETFLIX.

La Tostadora

Es una película de la India y un thriller con humor que ya se puede ver en Netflix. Un hombre tacaño se obsesiona con una tostadora que regaló en una boda que se canceló, una fijación que termina desatando un caos mortal, sin buscarlo . Con Rajkummar Rao, Sanya Malhotra y Archana Puran Singh.

Million Dollar Secret: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Million Dollar Secret: Temporada 2

Es una serie tipo reality show que estrena su segunda temporada en Netflix. Este es un juego de astucia, sagacidad y engaños. Catorce extraños van a una glamorosa propiedad junto a un lago y encuentran una misteriosa caja para cada uno. Trece de esas cajas están vacías, pero una tiene un millón de dólares. Quien haya recibido el dinero podrá quedárselo, siempre y cuando nadie descubra quién es el afortunado huésped . Esta temporada sube la apuesta con planes secretos y desafíos más extenuantes que los jugadores deberán sortear en este juego de engaños y giros constantes. Con Peter Serafinowicz.

XM