Los aficionados al cine documental ya pueden ver en las salas de cine de la ciudad la película Obispo Rojo, una cinta de producción mexicana que es perfecta para ver en la pantalla grande.

Obispo Rojo. ESPECIAL/ALFHAVILLE CINEMA.

En la década de los años setenta, el sacerdote Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, enfrentó las estructuras tradicionales de la Iglesia Católica y llegó a desafiar a las dictaduras latinoamericanas para perseguir lo que concebía como una revolución espiritual , alineada con valores humanistas y contraria a la sociedad de consumo.

Obispo Rojo. ESPECIAL/ALFHAVILLE CINEMA.

La película dirigida por Francesco Taboada Tabone utiliza material de archivo inédito y entrevistas a personajes que lo conocieron para hacer una radiografía de la figura de Sergio Méndez Arceo, un personaje tan luminoso para los movimientos latinoamericanos de izquierda como incómodo para el poder político y económico de la región.

Obispo Rojo formó parte de la 78a. Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.

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Obispo Rojo

De Francesco Taboada Tabone.

Con Fray Gabriel Chávez de la Mora, Leonardo Boff, Adolfo Pérez Esquivel, Sylvia Marcos, Teresa Forcades.

México, 2024.

XM

