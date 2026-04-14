Netflix tiene nuevos contenidos durante abril, y en esta ocasión, hay cuatro documentales que ya se puede ver desde tu espacio favorito en la comodidad de tu hogar . Disfruta de series y películas con interesantes historias de la vida real.

Al Descubierto: Jaque al rey. ESPECIAL/NETFLIX.

Al Descubierto: Jaque al rey

Es una película documental deportiva que ya está disponible en Netflix. Magnus Carlsen, considerado por muchos como el mejor ajedrecista de todos los tiempos, es desafiado por Hans Niemann, un nuevo talento que se vale del crecimiento masivo del ajedrez en línea. ¿El resultado? Una victoria épica pero controversial de Niemann sobre Carlsen en la Copa Sinquefield de 2022 , de la que, más tarde, surgen acusaciones y escándalos de trampa . Decidido a limpiar su nombre, Niemann hace todo lo posible por regresar a la cima de este deporte, lo que lo lleva a una intensa revancha con Carlsen en 2024.

Confía en mí: El falso profeta. ESPECIAL/NETFLIX.

Confía en mí: El falso profeta

Es una serie documental que ya se puede ver en Netflix. Dividida en cuatro partes, la serie relata el auge de Samuel Bateman, el autoproclamado heredero de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días (FLDS), a través de la perspectiva de una pareja que se infiltró en su círculo más íntimo. Una experta en sectas, Christine Marie, y su esposo videógrafo, Tolga Katas, se mudan a Short Creek, Utah para apoyar a una comunidad de la FLDS que está dividida y expuesta a un nuevo “profeta”. Cuando descubren pruebas de una maldad imposible de ignorar, ambos deciden tomar las riendas del asunto . Con un acceso sin precedentes a la iglesia, testimonios de los miembros de esta e imágenes exclusivas, la serie deja en evidencia el grado de control que Bateman ejercía y presenta a las mujeres que se llenaron de valor para alzar su voz.

Noah Kahan: Extracorporal. ESPECIAL/NETFLIX.

Noah Kahan: Extracorporal

La película documental lanzada en Netflix se centra en el músico Noah Kahan. Cuando un momento decisivo de su carrera lo catapulta a la fama mundial, Noah Kahan queda en una encrucijada. Tras el éxito de “Stick Season”, el álbum nacido de la calma de la Vermont rural que el mundo recibió con los brazos abiertos, Noah comienza a trabajar en su próximo disco, con la presión en aumento que supone el siguiente lanzamiento . Luego de un ajetreado año lleno de giras con entradas agotadas y el elogio sin precedentes del público, el músico regresa a su familia y a sus raíces en el noreste del país. Sostenido por su ingenio singular, sale en busca de inspiración creativa y de esa sensación de hogar, mientras se enfrenta a luchas muy íntimas, que lo han llevado a perder la sintonía consigo mismo. Dirigida por Nick Sweeney.

Al Descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers. ESPECIAL/NETFLIX.

Al Descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers

La película documental deportiva se estrena hoy en Netflix. A principios de los años 2000, los Portland Trail Blazers eran un equipo como ningún otro, lleno de jugadores estrella y con un talento innegable. Lo tenían todo para dejar su huella en la NBA. Pero, mientras su desempeño en la cancha deslumbraba a todos los fans, sus vidas privadas se convirtieron en el foco de escándalos, controversias y una incesante atención mediática. A través de material de archivo, perspectivas directas y los relatos de Rasheed Wallace, Damon Stoudamire, Bonzi Wells y más, este documental ofrece una mirada sin filtros a un equipo atrapado entre la brillantez y la mala fama, además de analizar cómo la cultura, la raza y los medios moldearon uno de los capítulos más infames en la historia de la NBA .

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