¿Quiénes son Freekids, la nueva boy band de México?

La agrupación de jóvenes originaria de Yucatán, Freekids, continúa posicionándose en México como una de las nuevas boy bands del país dentro del género urbano pop , reuniendo cada vez más nuevos escuchas en las diferentes plataformas de música.

Tras su exitosa presentación en tierras Tapatías el pasado 20 de marzo como parte de su gira “Si me llaman no contesto” donde fueron la agrupación que abrió el concierto de la también cantante, Majo Rivas, además de realizar el concierto más grande su carrera hasta el momento, el 5 de abril en Progreso, Yucatán; ahora alistan el lanzamiento de su disco debut “Todavía no vuelvo”.

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¿Quiénes son Freekids?

Freekids es conformado por Decode, Kokeh, E.frsh, Kuri y Jay Marsen, cinco jóvenes originarios de Yucatán que la amistad y la pasión por la música los llevó a unirse y formar la banda.

La primera canción de Freekids fue lanzada al mercado en 2022 bajo el título “Algo especial” pero fue hasta 2024 que firmaron contrato con Universal Music México, llevando así a todo México una propuesta de pop urbano, reggaeton, house y afrobeat.

Freekids se presentan en Yucatán

La banda Freekids vivió un momento decisivo en su carrera el pasado 5 de abril al ofrecer en Progreso un concierto cargado de emoción y talento, consolidándose poco a poco dentro de la escena del urbano pop.

Freekids logró reunir a más de mil asistentes en la Cancha Rosa Progreso, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el espectáculo dejó en claro la evolución de la agrupación, que ha pasado de tocar en espacios independientes a través de su reciente gira a conquistar escenarios cada vez más grandes.

Durante su concierto en Yucatán, ciudad que los vio nacer, Freekids interpretaron canciones como “Que machín la cagaste”, “Renata” y “Santa Lucía”.

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