Este martes 28 de octubre, Netflix estrena nuevos contenidos que sin duda captarán la atención de sus suscriptores. Disfruta del lanzamiento de tu preferencia, prepara tus snacks o tu cena predilecta y diviértete después de tus actividades cotidianas en la tranquilidad de tu casa.

Babo: La historia de Haftbefehl. ESPECIAL/NETFLIX.

Babo: La historia de Haftbefehl

Es una película documental musical que a partir de hoy se puede ver en Netflix. En este documental se muestra un retrato honesto y brutal de la vida de Haftbefehl con entrevistas al ícono del rap alemán y a sus seres cercanos. Con Aykut Anhan.

Habilidad Física: Asia. ESPECIAL/NETFLIX.

Habilidad Física: Asia

Es un reality show de Corea del Sur que se estrena en Netflix. Habilidad física: 100 dominó el Top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix por dos años consecutivos, ahora regresa con una propuesta más ambiciosa: Habilidad física: Asia. Esta temporada, la competencia deja de ser individual y pasa a ser nacional. La apuesta sube con atletas de alto nivel que representan a sus respectivos países: La lucha ya no es solo por la gloria personal, sino por el orgullo nacional. Si un miembro de un equipo falla, todo el equipo se hunde, lo que hace que cada momento sea una batalla de supervivencia. Con Manny Pacquiao.

Naturaleza de pesadilla: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Naturaleza de pesadilla: Temporada 2

Es una serie documental que ya está disponible en Netflix. Ambientada en la escalofriante selva tropical de Centroamérica, un territorio donde las formas de morir son más creativas que las de cualquier otro lugar del planeta. Para las tres protagonistas —una zarigüeya joven, una cría de iguana y una feroz araña saltarina— la pesadilla de sobrevivir se intensifica cuando descubren un laboratorio abandonado en lo más profundo de la selva. Sin darse cuenta, terminan perdidas en un laberinto antinatural lleno de monstruos en cada rincón.

