Netflix tiene nuevos contenidos este jueves 23 de octubre, se trata de la continuación de una serie romántica y una película de terror, para los aficionados al género. Disfruta del mejor lanzamiento para ti desde el confort de tu casa.

Nadie quiere esto: Temporada 2

Es una serie de romance y comedia que ya está disponible en Netflix. Joanne, una agnóstica presentadora de pódcast, y a Noah, un rabino muy atractivo y también muy poco convencional, su química sorprendió a todos los de su entorno: la hermana de ella, Morgan; el hermano de él, Sasha, y su cuñada Esther e incluso a ellos mismos. Pero la conexión que sentían resultó ser más fuerte que todos los obstáculos que intentaban separarlos. Ahora, vuelven dispuestos a construir un futuro común e integrar a sus familias en él. Sin embargo, sus diferencias siguen presentes y no son precisamente fáciles de ignorar. El reto es seguir juntos a pesar de todo. Con Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Paul Ben-Victor, Tovah Feldshuh.

El elixir de la inmortalidad. ESPECIAL/NETFLIX.

El elixir de la inmortalidad

Es una película de terror y thriller que hoy se estrena en Netflix. Un elixir reanima a los muertos en una aldea. Una familia en conflicto deberá unirse y luchar por sobrevivir, mientras su hogar colapsa. Con Mikha Tambayong, Eva Celia y Marthino Lio.

XM