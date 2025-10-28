Cazzu se despidió de México entre aplausos, llenos totales y fuertes declaraciones en contra de su ex y padre de su hija Inti, el cantante Christian Nodal, quien está de gira de Palenques junto a su esposa, Ángela Aguilar. La joven de 22 años lo acompaño este fin de semana, y se lució junto a él cantando y dándose muestras de cariño.

Sin embargo, en redes pocos celebran ese desbordado amor entre Nodal y Ángela. Por el contrario, las críticas persiguen a la pareja, ahora por un video que circula en redes donde el cantante de 26 años está en estado inconveniente al terminar el show que ofreció, al parecer en, Monterrey, en el que se observa que apenas puede caminar por sí solo.

Esta no es la primera vez que Nodal es captado de esta manera , hace unas semanas ocurrió algo parecido en Jalisco, donde fue visto en estado etílico en pleno concierto.

Cazzu e Inti comparten momento en México

Por su parte, la cantante argentina se dio el tiempo para disfrutar de México junto a su hija Inti. A través de Instagram, Julieta, nombre real de Cazzu, compartió algunos momentos de su estadía en nuestro país, mientras se encontaba de gira con Latinaje en Vivo.

En una de las imágenes, madre e hija aparecen en una playa.

En otra de las fotos, se encuentran, al parecer, momentos antes de uno de los shows de la intérprete de "Con otra".

Inti, nacida en septiembre de 2023, ha sido la razón por la que tanto Cazzu como Nodal han dado declaraciones públicas a los medios, pues mientras ella asegura que Christian no le da la manutención necesaria para la menor, los abogados del cantante afirman que sí lo hace y en cantidades millonarias.

