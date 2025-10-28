Bella Hadid se viraliza al ser madrina de quinceañera

La reconocida modelo, Bella Hadid, ha dado bastante de qué hablar desde que el fin de semana pasado se convirtió en “madrina” de una quinceañera.

La modelo de Victoria's Secret mantiene una relación romántica con el entrenador de caballos, Adan Bañuelos, quien proviene de raíces mexicanas, y tal parece que su relación va cada vez más en serio.

Bella Hadid convive con las tradiciones mexicanas

Bella Hadid fue escogida como madrina de XV años de una familiar de su novio. Se desconoce si una prima o una sobrina, sin embargo, la modelo parece estar cada vez más familiarizada con las costumbres mexicanas por parte de la familia de su pareja.

A través de Instagram, Bella compartió detalles de la fiesta, incluida una imagen de Adan Bañuelos bailando con la quinceañera al centro de la pista.

En otra de las stories, aparece la festejada con otro hermoso vestido de XV rodeada de sus jóvenes amigas, y la famosa escribió un emotivo mensaje para su ahijada: “Bellita's quinceañera”, comenzó. "Es un honor ser tu madrina mi dulce niña. Te amo mucho y estoy muy orgullosa de ti" .

Una relación bastante seria

Bella Hadid y Adan Buñuelos levantaron sospechas de su relación en octubre del 2023. Meses después, en febrero del 2024, la modelo y activista confirmó su relación por medio de Instagram.

En una entrevista con la revista Allure, Hadid habló sobre su conexión con Buñuelos, la que aseguró que fue instantánea: "Lo vi entrar, y fue como una ráfaga de aire fresco. Básicamente, él entró, caminó hacia el pabellón de exhibición, que es donde hacemos todo lo relacionado con el espectáculo. Me estaban ajustando un sombrero vaquero. Lo vi y pensé: ese es… siempre quise al vaquero ".

Antes de tomar el camino del modelaje, el mayor sueño de Bella Hadid era ser jinete de caballos. Lamentablemente, en 2012 fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, y tuvo que alejarse de los establos, abriéndose paso en el mundo de la moda.

Ahora, con su actual relación, la modelo se ha vuelto a acercar a la equitación, pues su novio es entrenador profesional y disfrutan de cada momento juntos, dentro y fuera del hipódromo.

