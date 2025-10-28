It: bienvenidos a Derry cambia fecha de estreno del capítulo 2

Aunque el calendario original de lanzamiento parecía definido, HBO Max ha modificado la programación de It: Bienvenidos a Derry, la nueva adaptación del universo de Stephen King, adelantando la llegada de su episodio 2, que se estrenará antes de lo previsto.

La plataforma estrenó hoy una de las producciones más esperadas del año. En ausencia de una nueva temporada de From (disponible en España a través de HBO Max pese a ser una serie de MGM+), el icónico autor de terror regresa con la precuela de su famosa novela It.

Una historia que vuelve al origen del terror

It: Bienvenidos a Derry, creada por Jason Fuchs y Brad Kane, se desarrolla en los años sesenta y nos transporta nuevamente a la inquietante ciudad de Derry, escenario del ciclo anterior en el que la temida entidad que habita bajo sus calles (conocida en su forma más aterradora como Pennywise el payaso) sembró el miedo entre sus habitantes.

El actor Bill Skarsgård retoma el papel de Pennywise, el mismo que interpretó en las películas It (Eso) y It: Capítulo 2. El elenco principal se completa con Joshua Odjick, Mikkal Karim Fidler, Jack Molloy Legault, Amanda Christine, Jovan Adepo, Clara Stack, Chad Rook, Miles Ekhardt, Lochlan Miller, Grant Nickalls, James Remar, Madeleine Stowe, Taylour Paige, Tyner Rushing, Peter Outerbridge, Chris Chalk y Kimberly Guerrero.

Que este capítulo sirva de inspiración para que salgas a asustarlos a todos el 31 de octubre ��El episodio 2 de #ITBienvenidosADerry será parte de tu fiesta de disfraces, por HBO Max pic.twitter.com/a1KhIlAyVC— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) October 27, 2025

El segundo capítulo se adelanta a Halloween

HBO Max había compartido hace unos días el calendario oficial de emisión de los capítulos de It: Bienvenidos a Derry, que abarcaría desde la semana de Halloween hasta las festividades navideñas. Sin embargo, la plataforma confirmó un pequeño ajuste en las fechas: el episodio 2, originalmente programado para el lunes 3 de noviembre, se estrenará el viernes 31 de octubre.

El cambio tiene una explicación evidente: el estreno coincidirá con la noche de Halloween, una fecha perfecta para una serie inspirada en el terror de Stephen King. Así, los espectadores podrán disfrutar del nuevo capítulo en plena celebración de esta festividad.

El episodio se lanzará de manera simultánea a su emisión en el canal lineal de HBO, lo que significa que, en España, estará disponible durante la madrugada del 1 de noviembre.

Aunque HBO Max podría haber anunciado esta modificación con antelación (ya que Halloween es una fecha fija), todo apunta a que la decisión responde a una estrategia promocional pensada para aprovechar la atmósfera de la temporada. Eso sí, este movimiento hará que la espera para el tercer episodio sea un poco más larga.

