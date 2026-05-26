Bad Bunny fue confirmado este martes 26 de mayo del 2026 por Disney y Pixar como parte del elenco de "Toy Story 5", donde dará voz al personaje Pizza con Gafas de Sol.

¿Cómo confirmaron a Bad Bunny para el elenco de "Toy Story 5"?

El anuncio, compartido en la cuenta de Instagram de Pixar, muestra al personaje saltando en pantalla mientras se escucha la risa del artista puertorriqueño.

"Con un estilo desenfadado y misterioso, Pizza con Gafas de Sol pertenece a una pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados que viven en un cobertizo abandonado", se lee en un comunicado emitido por Disney.

La compañía de entretenimiento también anunció este martes que el actor británico Alan Cumming se ha unido al reparto de voces con un cameo como Evil Bullseye, el alter ego de Bullseye (Tiro al Blanco en Latinoamérica/Perdigón en España) en la nueva película.

Bad Bunny será “Pizza with sunglasses” en Toy Story 5. pic.twitter.com/VEf89FSkh2— Bad Bunny HQ (@BBPRTV) May 26, 2026

"Aunque el fiel corcel de Woody aún no puede hablar en el mundo de 'Toy Story', Cumming le da voz a Bullseye durante una divertida secuencia de juego en la película", adelanta el escrito.

¿Cuándo se estrena "Toy Story 5" y de qué se trata?

"Toy Story 5" llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega, y también contará con Tom Hanks como la voz de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O'Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

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En esta entrega, los protagonistas Woody y Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños.

JM