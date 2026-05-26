Disney apuesta por la cultura latinoamericana con nueva área temática en Orlando

Los parques de The Walt Disney Company en Orlando, Florida, anunciaron este martes una serie de renovaciones y nuevas experiencias que llegarán durante el verano, entre ellas la actualización de atracciones clásicas como Big Thunder Mountain y la futura apertura de una zona temática inspirada en las culturas latinoamericanas.

Sarah Domenech, gerente de Relaciones Públicas de Walt Disney World Resort, detalló que una de las remodelaciones más importantes se llevó a cabo en la emblemática atracción Big Thunder Mountain, una mina ambientada en Frontierland dentro de Magic Kingdom.

Detalló que la atracción pasó por una "reimaginación" completa con nuevas escenas y mejoras en los vehículos para hacer la experiencia más cómoda para los visitantes.

La atracción, una de las más clásicas del parque desde su apertura en 1971, reabrió el pasado 3 de mayo.

Otra de las novedades llega a Tomorrowland con la actualización tecnológica de Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, basada en los personajes de Toy Story.

Según explicó la portavoz, los cambios incluyen nuevas pistolas interactivas y mejoras diseñadas por Walt Disney Imagineering para optimizar la experiencia y aumentar la precisión de los jugadores.

La idea es que "todo sea un proceso más cómodo y más eficiente para todos nuestros visitantes, para que puedan tener más puntos en esa atracción", explicó.

Además, Disney también renovó la experiencia audiovisual de 'Soarin', la simulación de un vuelo en globo por las maravillas del mundo, entre otras regiones, que ahora está enfocada completamente en los paisajes y ciudades emblemáticas de Estados Unidos como parte de la celebración de los 250 años de la nación.

"Esta película ha sido reimaginada para añadir imágenes icónicas de ciudades en Estados Unidos y las estampas turísticas de los Estados Unidos", expresó.

En el parque EPCOT, la atracción Frozen Ever After recibió mejoras tecnológicas en los animatronics de Elsa, incorporando nuevas expresiones faciales para ofrecer una experiencia más realista a los visitantes, explicó Domenech.

Sin embargo, uno de los anuncios que más entusiasmo ha generado entre la comunidad latina, según la portavoz, es la futura apertura de 'Tropical Americas' en el parque Animal Kingdom.

“Pueblo Esperanza” la primera atracción inspirada en la película “Encanto”

La nueva área temática incluirá 'Pueblo Esperanza', donde estará la primera atracción inspirada en la película 'Encanto'. Los visitantes podrán entrar a la famosa Casita Madrigal y explorar los milagros del primo Antonio, el personaje que tiene la habilidad de comunicarse con los animales.

Va a ser un área muy especial para los latinos porque representará tanto la cultura colombiana con Encanto como la mexicana, con una atracción de Indiana Jones, destacó Domenech.

Este último proyecto de la famosa franquicia de aventuras creada por George Lucas y dirigida originalmente por Steven Spielberg está ambientado en un templo maya, inspirada en la cultura mexicana.

La apertura de 'Tropical Americas' está prevista para los próximos meses y forma parte de la estrategia de Disney para ampliar la representación cultural dentro de sus parques temáticos, expresó Domenech.

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NA