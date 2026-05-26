Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 26 al 31 de mayo

Guadalajara cerrará mayo con una intensa agenda de conciertos y espectáculos en vivo, entre los que destacan algunos de los shows más esperados del año. Artistas como Myke Towers, Cristian Castro, Jesse & Joy y otras figuras de la música llegarán a la capital jalisciense para conquistar al público tapatío con sus más grandes éxitos y nuevas producciones musicales.Entre luces, aplausos y escenarios repletos de emoción, la Perla Tapatía continúa consolidándose como una de las ciudades más importantes de México para la realización de conciertos y eventos masivos.Con el paso de los años, Guadalajara ha fortalecido su presencia dentro de las giras nacionales e internacionales, convirtiéndose en una parada obligatoria para artistas de géneros como regional mexicano, pop, urbano, rock, alternativo, música electrónica y cualquier tipo de ritmo.Durante esta última semana de mayo, miles de fanáticos podrán disfrutar de una cartelera musical variada que promete noches llenas de nostalgia, fiesta y grandes interpretaciones en los recintos más importantes y emblemáticos de la ciudad.Así que si estás en busca de una noche movida, con buena vibra y con la maravillosa compañía de la música, a continuación te compartimos todos los conciertos restantes de mayo en la capital de Jalisco. Desde regional mexicano hasta pop, urbano y alternativo, estos días del 26 al 31 de mayo las y los tapatíos podrán disfrutar de una serie de presentaciones pensadas para todos los gustos musicales. La música volverá a apoderarse de Guadalajara con artistas que prometen espectáculos llenos de energía y emoción.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP