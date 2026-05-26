Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 26 al 31 de mayo

Guadalajara cerrará mayo con una intensa agenda de conciertos y espectáculos en vivo, entre los que destacan algunos de los shows más esperados del año. Artistas como Myke Towers, Cristian Castro, Jesse & Joy y otras figuras de la música llegarán a la capital jalisciense para conquistar al público tapatío con sus más grandes éxitos y nuevas producciones musicales.

Entre luces, aplausos y escenarios repletos de emoción, la Perla Tapatía continúa consolidándose como una de las ciudades más importantes de México para la realización de conciertos y eventos masivos.

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Con el paso de los años, Guadalajara ha fortalecido su presencia dentro de las giras nacionales e internacionales, convirtiéndose en una parada obligatoria para artistas de géneros como regional mexicano, pop, urbano, rock, alternativo, música electrónica y cualquier tipo de ritmo.

Durante esta última semana de mayo, miles de fanáticos podrán disfrutar de una cartelera musical variada que promete noches llenas de nostalgia, fiesta y grandes interpretaciones en los recintos más importantes y emblemáticos de la ciudad.

Así que si estás en busca de una noche movida, con buena vibra y con la maravillosa compañía de la música, a continuación te compartimos todos los conciertos restantes de mayo en la capital de Jalisco.

Conciertos de la semana en Guadalajara

Desde regional mexicano hasta pop, urbano y alternativo , estos días del 26 al 31 de mayo las y los tapatíos podrán disfrutar de una serie de presentaciones pensadas para todos los gustos musicales. La música volverá a apoderarse de Guadalajara con artistas que prometen espectáculos llenos de energía y emoción.

Myke Towers

Fecha: Miércoles 27 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

Sesiones Estudio Diana Temporada 3: Cocktail Cavalier

Fecha: Jueves 28 de mayo

Lugar: Estudio Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $200

Cristian Castro

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $750 - $3 mil 950

Víctor García “Mi regreso Tour”

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil 200

Leire Martínez

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $1 mil - $2 mil 500

Jesse y Joy

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $484 - $3 mil 452

Cornelio Vega y T3R Elemento

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

Alex Ferreira

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:30 horas

Precio: $800 - $1 mil

Banda MS

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $565 - $4 mil 197

Jumbo

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:30 horas

Precio: $300 - $1 mil 300

Rebe

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $400

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El Divo - Homenaje sinfónico al Divo de Juárez

Fecha: Domingo 31 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 18:30 horas

Precio: $866 - $3 mil 137

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