Este viernes 22 de mayo, Netflix tiene tres lanzamientos para disfrutar a partir de hoy desde el confort de tu casa . Conoce las historias de cada uno y elige el de tu interés para ver en tu espacio favorito, prepara tus snacks y diviértete con la programación de la plataforma de streaming con mayor alcance en el mundo.

Futuro Desierto

Es una serie mexicana de drama y ciencia ficción que se estrena en Netflix. En un futuro cercano, la empresa Fuzhipin pone a prueba androides casi idénticos a los humanos a través de un programa donde conviven con familias reales. Alex , un psicólogo corporativo, se muda al sur de México con sus dos hijos y María , un prototipo creado por su difunta esposa para cumplir el rol de madre. Pero a medida que crece el rechazo social hacia estos seres tecnológicos, María empieza a tener emociones propias . Esta serie de ciencia ficción explora cuestiones profundamente humanas como qué significa ser una familia, ser una persona y ser “real” en un mundo donde las máquinas pueden aprender a sentir. Con José María Yazpik, Àstrid Bergès Frisbey, Andrés Parra, Karla Souza, Natalia Solián, Ilse Salas, Flavio Medina y Humberto Busto, entre otros.

Temporada de celo. ESPECIAL/NETFLIX.

Temporada de celo

Es una serie de comedia romántica de animación para adultos que ya está disponible en Netflix. Ambientada en el mundo animal, la historia trata sobre el amor, el sexo, las relaciones y la necesidad universal de encontrar una pareja y perpetuar la especie . Sus protagonistas son osos, mapaches, venados, zorros y un grupo de entrañables criaturas del bosque.

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Las damas primero

Es una película de comedia que ya se puede ver en Netflix. Damien parece tenerlo todo: dinero, poder y siempre una mujer diferente del brazo. Mientras se prepara para dirigir una importante agencia de publicidad, su vida da un vuelco cuando su peor pesadilla se hace realidad: Despertar en un mundo paralelo, donde dominan las mujeres. En la empresa, donde antes su palabra era ley, ahora recibe un golpe de realidad y debe competir con la brillante y audaz Alex . Con nuevas reglas en el juego y el talento sin igual de Alex, se desata una comedia irreverente y satírica sobre lo que pasa cuando los papeles se invierten. Dirige Thea Sharrock. Con las actuaciones de Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Fiona Shaw y Richard E. Grant, entre otros.

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