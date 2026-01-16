Inicia el fin de semana y Netflix tiene dos nuevos contenidos para este viernes 16 de enero, una esperada película protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, y para los fans de las historias coreanas una serie romántica. Revisa las tramas y diviértete en tu espacio favorito desde la comodidad de tu casa.

El Botín

Es una esperada película de acción, drama y thriller que hoy se estrena en Netflix. La trama protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, en la que al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar. Escrita y dirigida por Joe Carnahan. El elenco se completa con la participación de Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Nestor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins, Kyle Chandler.

¿Cómo se traduce este amor?. ESPECIAL/NETFLIX.

¿Cómo se traduce este amor?

Es una serie asiática de romance, comedia y drama que ya está disponible en Netflix. La trama gira en torno a Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe, quien deberá trabajar con una celebridad internacional, Cha Mu-hee. Las emociones de ambos no logran superar las barreras del idioma, mientras recorren el mundo con un reality de citas.

XM