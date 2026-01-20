Julio Iglesias se encuentra en medio de una tormenta mediática, luego de que días atrás dos de sus extrabajadoras hicieran pública una denuncia en la que señalan que el cantante, de 82 años, habría ejercido violencia en su contra y las habría agredido sexualmente en 2021 , cuando laboraban en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.

Por el momento, las autoridades españolas se encuentran atendiendo el caso y, aunque no se conocen mayores detalles sobre su desarrollo, Iglesias utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los señalamientos y afirmar que los supuestos abusos nunca ocurrieron.

Además, el abogado del artista solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales , las cuales fueron declaradas secretas, argumentando que el proceso le ha provocado un “grave daño reputacional”.

En un escrito de 15 páginas, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, sostuvo que los tribunales españoles “carecen —y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional— de jurisdicción para la averiguación de los hechos denunciados”.

Sin embargo, a estas acusaciones se suman testimonios del pasado de personas cercanas al cantante, quienes previamente habrían relatado actitudes cuestionables y comportamientos poco éticos que, presuntamente, Julio Iglesias ejercía hacia mujeres de su entorno.

Con Julio Iglesias, una “descarada promiscuidad”

Mientras la cuestión legal avanza, Antonio del Valle, un mayordomo de Julio Iglesias, contó en 1986, cómo era el entorno del cantante, cómo era vivir con él en su mansión de Miami.

El testimonio fue rescatado por la periodista española Carlota Corredera, quien en el programa "Directo al grano", compartió que Del Valle dijo que el entorno del artista español en esa mansión era un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad y definió la mansión de Miami como un sultanato.

Un sultanado se refiere a un estado o país gobernado por un sultán, un sultán era el soberano, un monarca absoluto, y la relación del sultán con las mujeres estaba centralizada en el Harén Imperial, una institución social y política donde convivían la madre del sultán, sus esposas, concubinas, hijas y sirvientas.

El exmayordomo definió el estilo de vida en esa mansión como una organización tribal donde Julio era un tiránico ; supuestamente se refería a las mujeres como "titis" (se usa para describir a una mujer, a menudo destacando que es joven o atractiva), y las trataba como "bestias casadas y sometidas".

La periodista destaca que estas declaraciones sobre el comportamiento de Julio Iglesias no son nuevas, son de al menos 30 años atrás , lo que revelaría un modus operandi de toda la vida por parte del cantante, catalogado como uno de los más importantes de la música romántica en la historia.

