A unos días de finalizar el mes, Netflix continua con el estreno de nuevos contenidos en su programación y este lunes 24 de noviembre ya están disponibles en la plataforma de streaming una serie documental y un programa de comedia estadounidense. Disfruta de este par de lanzamientos desde la comodidad de tu hogar en tu espacio de entretenimiento audiovisual.

Es una serie documental que ya está disponible en Netflix. Una joven desaparece a mitad de la noche. Un hombre abandona todas sus pertenencias. La policía enfrenta nuevos casos en esta escalofriante serie sobre crímenes reales. Dirigida por Alex Irvine‑Cox.

Es un show de stand up que hoy se estrena en Netflix. Kevin Hart vuelve a Netflix con su quinto especial de comedia y, para variar, ¡actúa como alguien de su edad! Con el humor enérgico que lo caracteriza y total franqueza, Hart sube al escenario para reflexionar sobre los altibajos que vive en sus cuarenta, las dinámicas familiares y la sabiduría que ganas a medida que creces.

