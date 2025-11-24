Lunes, 24 de Noviembre 2025

Los dos estrenos que hoy lanza Netflix

Conoce los nuevos contenidos que Netflix tiene para sus suscriptores

"Kevin Hart: Acting my age" ya está disponible en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

A unos días de finalizar el mes, Netflix continua con el estreno de nuevos contenidos en su programación y este lunes 24 de noviembre ya están disponibles en la plataforma de streaming una serie documental y un programa de comedia estadounidense. Disfruta de este par de lanzamientos desde la comodidad de tu hogar en tu espacio de entretenimiento audiovisual.

Desapariciones: ¿vivos o muertos?, temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Desapariciones: ¿vivos o muertos?, temporada 2

Es una serie documental que ya está disponible en Netflix. Una joven desaparece a mitad de la noche. Un hombre abandona todas sus pertenencias. La policía enfrenta nuevos casos en esta escalofriante serie sobre crímenes reales. Dirigida por Alex Irvine‑Cox.

Kevin Hart: Acting my age. ESPECIAL/NETFLIX.

Kevin Hart: Acting my age

Es un show de stand up que hoy se estrena en Netflix. Kevin Hart vuelve a Netflix con su quinto especial de comedia y, para variar, ¡actúa como alguien de su edad! Con el humor enérgico que lo caracteriza y total franqueza, Hart sube al escenario para reflexionar sobre los altibajos que vive en sus cuarenta, las dinámicas familiares y la sabiduría que ganas a medida que creces.

