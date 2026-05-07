Este jueves 7 de mayo Netflix tiene tres lanzamientos en su programación. Consulta en este espacio las historias que ya están disponibles en la plataforma de streaming con más alcance del planeta y elige la que vaya de acuerdo a tus gustos de entretenimiento audiovisual.

El caso Hartung: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

El caso Hartung: Temporada 2

Es una serie de drama y thriller de Dinamarca que ya se puede ver en Netflix. A lo largo de seis episodios se narra que tras la denuncia de desaparición de una mujer de 41 años, la policía investiga sus rastros digitales y se da cuenta de que hace meses era víctima de acoso. Más adelante, la mujer aparece muerta, y se descubre que el caso podría estar relacionado con uno similar ocurrido dos años atrás con una estudiante de 17 años, cuya muerte quedó sin resolver. Mark Hess y Naia Thulin trabajarán juntos otra vez para liderar esta investigación, pero la relación entre ambos no es nada sencilla. Con Mikkel Boe Følsgaard, Danica Curcic, Sofie Gråbøl, Katinka Lærke Petersen.

Sangre Asesina. ESPECIAL/NETFLIX.

Sangre Asesina

Es una película romántica de acción y drama que hoy se estrena en Netflix. La historia tailandesa se centra en Lhan, una chica vietnamita con un inusual grupo sanguíneo, quien es perseguida por Pruek, un implacable cazarrecompensas que mató a sangre fría a los padres de la niña. Poh, el líder de una organización de asesinos conocida como Casa 89, la rescata y le brinda refugio en Tailandia, donde se cría como una más de su familia junto con su hijo biológico Pran y M, un huérfano que acogió. Pran recibe la tarea de proteger a Lhan, con el tiempo, su vínculo se profundiza y se convierte en una relación íntima. Sin embargo, su felicidad se derrumba cuando Pruek vuelve a la carga y va tras Lhan otra vez, decidido a arrebatarle la sangre. Dirigida por Taweewat Wantha. Con Pimchanok Luevisadpaibul, Thanapob Leeratanakachorn, Sivakorn Adulsuttikul, Toni Rakkaen, Chartayodom Hiranyasthiti.

Leyendas. ESPECIAL/NETFLIX.

Leyendas

Es una serie de Reino Unido de drama y thriller que ya está disponible en Netflix. A comienzos de los noventa, el Gobierno del Reino Unido perdía la batalla contra el tráfico de drogas ilegales en sus fronteras. La solución fue extraordinaria. Se conformó un grupo pequeño de empleados con el objetivo de infiltrarse en las bandas de narcotráfico más peligrosas de todo el territorio. Pero estos empleados no eran espías, eran hombres y mujeres con vidas comunes y corrientes a los que sometieron a un entrenamiento básico y les dieron la tarea de crearse identidades nuevas en el bajo mundo. A estas identidades se les llamó “leyendas”. Con Tom Burke, Steve Coogan, Hayley Squires, Tom Hughes, Aml Ameen.

XM