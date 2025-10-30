A un día de culminar el mes de octubre, Netflix tiene nuevos contenidos en su programación. Revisa las historias de cada lanzamiento y elige la mejor para tu entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu hogar.Es una esperada serie documental musical que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, este documental incluye videos filmados por él mismo. A través de cuatro episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida. Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.Es una serie aventura, acción, fantasía y drama que ya está disponible en Netflix. Tras los sucesos de la tercera temporada que sacudieron a todo el Continente, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran divididos por una guerra implacable y numerosos enemigos. A medida que sus caminos se separan y sus objetivos se afianzan, los tres forjan alianzas inesperadas que se convertirán en compañía para sus viajes. Si logran aceptar a las familias que han ido formando, quizás tengan una verdadera oportunidad de reunirse para siempre.Es una serie de drama de Países Bajos que hoy se estrena en Netflix. Jack van Doorn, el rico y conocido fundador del imperio de las cafeterías Jackal, ha tenido que luchar toda su carrera contra criminales, competidores y leyes holandesas absurdas para llegar a la cima. Cuando sale a la luz su romance con una conocida periodista, resulta que su enemigo más peligroso ha vivido en su casa todo este tiempo: La traicionada esposa, Betty, ex diva del pop, quien conoce sus secretos y puntos débiles, y no descansará hasta despojarlo de todo. Un extravagante drama policial lleno de glamour y oscuridad ambientado en el mundo del cannabis de la capital de los Países Bajos.Es una película documental que ya se puede ver en Netflix. Entre 1989 y 1990, Aileen Wuornos asesinó a siete hombres en la zona central de Florida, en una ola de crímenes que terminó con su condena a la pena de muerte. Su ejecución en 2002 puso fin a una vida trágica y compleja que merece volver a examinarse desde un punto de vista más actual. Un documental que se sumerge en la historia de Aileen a través de poderosos audios de entrevistas con las personas que mejor la conocieron. Valiéndose del increíble material de archivo de Michele Gillen, ex periodista de Dateline, y de entrevistas inéditas a la mismísima Aileen durante su condena, este documental cuenta la historia de la protagonista con su propia voz, ofreciendo así una nueva mirada sobre lo que sucedió y por qué.Es una serie australiana de comedia que hoy se lanza en Netflix. Theo está listo para dejar la casa de sus padres y comenzar su vida adulta, pero un episodio de ira al volante lo obliga a hacer terapia por orden judicial. Entre su empleo de tiempo completo y los intentos de distanciarse de su caótica familia, no tarda en darse cuenta de que ser adulto es mucho más difícil de lo que había imaginado. Con Theodore Saidden y Nathan Saidden.XM