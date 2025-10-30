A un día de culminar el mes de octubre, Netflix tiene nuevos contenidos en su programación. Revisa las historias de cada lanzamiento y elige la mejor para tu entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu hogar.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Es una esperada serie documental musical que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, este documental incluye videos filmados por él mismo. A través de cuatro episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida. Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.

The Witcher: Temporada 4

Es una serie aventura, acción, fantasía y drama que ya está disponible en Netflix. Tras los sucesos de la tercera temporada que sacudieron a todo el Continente, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran divididos por una guerra implacable y numerosos enemigos. A medida que sus caminos se separan y sus objetivos se afianzan, los tres forjan alianzas inesperadas que se convertirán en compañía para sus viajes. Si logran aceptar a las familias que han ido formando, quizás tengan una verdadera oportunidad de reunirse para siempre.

El imperio de Ámsterdam. ESPECIAL/NETFLIX.

El imperio de Ámsterdam

Es una serie de drama de Países Bajos que hoy se estrena en Netflix. Jack van Doorn, el rico y conocido fundador del imperio de las cafeterías Jackal, ha tenido que luchar toda su carrera contra criminales, competidores y leyes holandesas absurdas para llegar a la cima. Cuando sale a la luz su romance con una conocida periodista, resulta que su enemigo más peligroso ha vivido en su casa todo este tiempo: La traicionada esposa, Betty, ex diva del pop, quien conoce sus secretos y puntos débiles, y no descansará hasta despojarlo de todo. Un extravagante drama policial lleno de glamour y oscuridad ambientado en el mundo del cannabis de la capital de los Países Bajos.

Aileen: La reina de las asesinas en serie. ESPECIAL/NETFLIX.

Aileen: La reina de las asesinas en serie

Es una película documental que ya se puede ver en Netflix. Entre 1989 y 1990, Aileen Wuornos asesinó a siete hombres en la zona central de Florida, en una ola de crímenes que terminó con su condena a la pena de muerte. Su ejecución en 2002 puso fin a una vida trágica y compleja que merece volver a examinarse desde un punto de vista más actual. Un documental que se sumerge en la historia de Aileen a través de poderosos audios de entrevistas con las personas que mejor la conocieron. Valiéndose del increíble material de archivo de Michele Gillen, ex periodista de Dateline, y de entrevistas inéditas a la mismísima Aileen durante su condena, este documental cuenta la historia de la protagonista con su propia voz, ofreciendo así una nueva mirada sobre lo que sucedió y por qué.

Son of a Donkey. ESPECIAL/NETFLIX.

Son of a Donkey

Es una serie australiana de comedia que hoy se lanza en Netflix. Theo está listo para dejar la casa de sus padres y comenzar su vida adulta, pero un episodio de ira al volante lo obliga a hacer terapia por orden judicial. Entre su empleo de tiempo completo y los intentos de distanciarse de su caótica familia, no tarda en darse cuenta de que ser adulto es mucho más difícil de lo que había imaginado. Con Theodore Saidden y Nathan Saidden.

