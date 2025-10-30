¿Quién es la máscara?: Filtran presunta lista con las "identidades" de los participantes

Tras la controversia generada por su ciclo anterior, el reality show “¿Quién es la máscara?” ha vuelto a la programación nacional en un esfuerzo por acaparar la atención del público. Sin embargo, su retorno ha provocado revuelo en el ámbito digital debido a un suceso inesperado: se han dado a conocer de forma extraoficial los nombres de las celebridades que se ocultan detrás de los disfraces del popular concurso de Televisa.

Revelan Supuesta Lista de Participantes de “¿Quién es la Máscara?”

Aunque algunas identidades se van descubriendo conforme avanza la competición, diversos usuarios en plataformas de interacción social han divulgado la información de varios concursantes. Un ejemplo es la cuenta identificada como @chamonic3, que desveló un listado de personalidades. No obstante, es importante señalar que ninguno de los aludidos ha emitido comentarios al respecto, en apego a las cláusulas de confidencialidad inherentes al formato del espectáculo.

La lista filtrada presenta la siguiente correspondencia entre personaje y famoso:

María Ovina – Wendy Guevara

Hieny Fer – Oka Giner

Mini Chang – Maribel Guardia

Carroñero – Gabriel Soto

Maestro Bops – Daniel Sosa

Sony Hamster – Violeta Isfel

Nocturna – Ari Gameplays

Rubi Gloss – Cynthia Klitbo

Tropicoco – Paulina Goto

Metaliebre – Marie Claire Harp

Por otro lado, los seguidores del programa continúan teorizando activamente acerca de quiénes están detrás de los personajes. Particularmente, han sugerido que figuras como Wendy Guevara y Maribel Guardia formarían parte de esta edición, basándose en las pistas que se han ofrecido desde el arranque del show.

¿Qué obtiene el triunfador de “¿Quién es la Máscara?”?

Una pregunta frecuente entre la base de aficionados de este programa es la relativa al galardón que se otorga. Se ha confirmado que el ganador de “¿Quién es la máscara?” se lleva un trofeo y, más relevante aún, la visibilidad que el reality proporciona, un aspecto significativo si consideramos la gran popularidad que ha alcanzado en la televisión mexicana.

A diferencia de la mayoría de los concursos televisivos o reality shows que ofrecen una retribución económica a sus vencedores, “¿Quién es la máscara?” no contempla un premio en metálico. En su lugar, el programa sirve como una plataforma para que los talentos participantes puedan impulsar distintos aspectos de sus carreras profesionales.

BB