Jaime Toral: Ofrecen recompensa por influencer que "secuestró" a "Doña Lety"

Las autoridades se encuentran en la búsqueda del creador de contenido Jaime Toral, señalado por presuntamente haber mantenido privada de la libertad a Doña Lety, la mujer de 63 años que se volvió viral en TikTok. De acuerdo con los reportes, ella logró escapar en septiembre de 2024 de la vivienda del influencer, donde supuestamente permanecía retenida.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una orden de búsqueda en contra de Toral, también identificado como Jaime Pascual Hernández Toral, y ofreció una recompensa de 16 mil 192 dólares (aproximadamente 300 mil pesos mexicanos) a quien brinde información que ayude a dar con su paradero. Según informó Milenio, el comunicado fue publicado el pasado 28 de octubre en la página oficial de Facebook del organismo.

“La Fiscalía General ofrece recompensa a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral”, se lee en la publicación.

El tiktoker enfrenta una denuncia por su posible implicación en el delito de trata de personas, según confirmó el medio mexicano.

Por su parte, Doña Lety relató que el creador de contenido la habría amenazado y obligado a permanecer en su domicilio durante dos años. La mujer, quien padece enfermedades crónicas que limitan su movilidad, consiguió pedir auxilio a un vecino, quien alertó a las autoridades.

Elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal acudieron al lugar para rescatarla, conforme detalló Debate. Posteriormente, la víctima fue llevada a la Fiscalía Regional Zona Norte para brindarle resguardo y atención.

¿Quiénes son Doña Lety y Jaime Toral?

Doña Lety ganó popularidad en redes sociales por sus videos en TikTok, donde hablaba sobre sus dificultades económicas y su vida cotidiana, además de mostrar su gusto por el refresco de cola. En tanto, Jaime Toral era conocido por producir contenido en el que, supuestamente, ofrecía ayuda a personas en situación vulnerable. Fue él quien impulsó la fama de la mujer al publicar los clips que la convirtieron en un fenómeno viral.

