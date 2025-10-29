Este miércoles 29 de octubre, Netflix estrena dos nuevos contenidos. Los aficionados a los relity shows y las películas se divertirán con estos lanzamientos en streaming, que pueden verse desde su lugar preferido en el confort de su casa.

Sunset: La milla de oro. ESPECIAL/NETFLIX.

Sunset: La milla de oro, temporada 9

Es un reality show que estrena su novena temporada en Netflix. Los agentes del Oppenheim Group regresan con una explosiva temporada. Nuevas incorporaciones, nuevos enfrentamientos y mucha presión, tanto en lo profesional como en lo personal. Con los cambios que sacuden Los Ángeles, todo el mundo debe adaptarse a la nueva realidad y puede que no todos consigan asegurar su puesto en la agencia.

Maldita Suerte

Es una película de drama y thriller que ya está disponible en Netflix. Bajo las encandilantes luces de los casinos de Macao, un apostador que huye de su pasado (y de sus deudas) queda fascinado con una enigmática mujer en una mesa de bacará. Dirigida por Edward Berger. Con las actuaciones de Colin Farrell, Fala Chen, Tilda Swinton.

XM