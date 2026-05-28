Este jueves 28 de mayo Netflix tiene en su programación tres lanzamientos más a días terminar el mes de mayo . Revisa las historias de cada uno, selecciona la de tu interés y disfruta desde la comodidad de tu casa.

Mindfulness para asesinos: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Mindfulness para asesinos: Temporada 2

Es una serie alemana de comedia y thriller que entrega su segunda temporada en Netflix. Björn Diemel parece tener su vida bajo control: logró internalizar los principios del “ mindfulness ”, dejó su estresante trabajo como abogado defensor de criminales y comenzó un nuevo emprendimiento. Ahora, le dedica más tiempo a su hija Emily , discute de manera consciente con su futura ex esposa Katharina y le ha sumado una responsabilidad inusual a su profesión: Ser el representante legal de dos clanes de la mafia cuyos jefes ha hecho desaparecer como por arte del “ mindfulness ” . Sin embargo, a pesar de este extraño pero armonioso equilibrio, Björn sigue sintiendo un torbellino interior y falta de control. La razón de su insatisfacción es su niño interno. Tal como se lo explica su entrenador Joschka Breitner, las viejas heridas y los conflictos no resueltos de la infancia pesan más de lo que él creía. Mientras intenta sanar y hacer las paces con su pasado, Björn debe lidiar con padres sobreprotectores e investigadores policiales, además de sortear los desafíos inesperados de la vida.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo

Una película documental deportiva de Argentina que ya está disponible en Netflix. En ésta revela la verdad detrás del mito: cómo Emiliano, un niño soñador de Mar del Plata, se convirtió en el Dibu que hoy todos conocen, uno de los grandes héroes del futbol argentino. Escrita por Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova, cuenta la historia de este chico que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota que le recuerda todos los retos que tiene por delante . Con una combinación de dibujos animados creados por Liniers, material de archivo y entrevistas con sus amigos, familiares y compañeros de cancha, es un relato tierno y valiente sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Las cuatro estaciones: Temporada 2

Es una serie de comedia y drama que ya se puede ver en Netflix. Tras un año complicado, un grupo de amigos continúa con su tradición de irse de vacaciones juntos, aunque ahora llevan un bebé a bordo. La trama retoma la historia del grupo principal — Kate , Jack , Anne , Danny , Claude y Ginny —, que no solo viajan a la costa de Nueva Jersey y al norte del estado de Nueva York, sino también a rincones espectaculares de Italia. Con humor y calidez, todos enfrentan situaciones inesperadas, mientras procesan la pérdida de su amigo e intentan seguir con su vida . Con la participación de Tina Fey, Will Forte, Kerri Kenney Silver, Colman Domingo, Marco Calvani, Erika Henningsen.

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