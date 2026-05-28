BTS: tendrá su propia galleta Oreo, ¿Cómo conseguirla en México y cuál será su precio?

La colección ya comenzó a generar expectativa entre ARMY por su color morado, su sabor inspirado en Corea y los mensajes ocultos dentro de las galletas.

La alianza marca la primera colaboración global de BTS con una marca de snacks y también representa uno de los lanzamientos internacionales más ambiciosos de Oreo en los últimos años.

¿Cómo son las nuevas Oreo de BTS?

La colección BTS x Oreo incluirá varios detalles diseñados especialmente para los fans del grupo surcoreano. Uno de los elementos que más llamó la atención es que las galletas serán de color morado, algo que Oreo nunca había utilizado anteriormente y que funciona como homenaje al color representativo de BTS y de ARMY.

Las galletas contarán además con 13 diseños distintos grabados en las obleas. Entre ellos aparecerán:

Los nombres de los integrantes

El logo oficial de BTS

El famoso gesto del corazón con los dedos

El Army Bomb, lightstick utilizado por los fans durante conciertos y eventos

La marca también confirmó que existirán tres diseños especiales que, al reunirse, formarán un mensaje oculto para ARMY, lo que ha provocado que muchos seguidores ya planeen coleccionar todas las versiones.

La colaboración fue desarrollada con participación directa de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes aportaron ideas para los elementos visuales y conceptuales de la colección.

El sabor está inspirado en un famoso postre callejero coreano

Además del diseño, otro de los aspectos más comentados es el sabor elegido para las galletas. Oreo explicó que la edición especial está inspirada en el hotteok, uno de los postres callejeros más populares de Corea del Sur. La marca describió el sabor como una mezcla tipo “panqueque de azúcar morena”.

Cada galleta tendrá doble relleno de crema en tonos blanco y beige. Aunque la empresa no detalló si ambas capas cuentan con sabores distintos, sí confirmó que la inspiración principal proviene del hotteok tradicional.

Jin habló sobre la decisión de utilizar este postre para la colaboración:

“En Corea, hay un postre nacional llamado hotteok. Queríamos compartir con todos los sabores de postre que disfrutan los coreanos”.

Por su parte, J-Hope aseguró que el resultado logró capturar la esencia auténtica del sabor coreano:

“Tiene ese sabor auténtico, así que es fascinante”.

EFE/ARCHIVO

El hotteok es una especie de tortita rellena con azúcar morena, miel y canela que se cocina sobre una plancha caliente hasta quedar dorada por fuera y suave por dentro. Es especialmente popular durante el invierno en Corea del Sur y suele venderse en puestos callejeros.

Gracias a la enorme popularidad global de BTS, muchas personas conocerán este postre tradicional por primera vez a través de las nuevas Oreo.

¿Cuándo salen a la venta las Oreo de BTS?

La empresa Mondelez, dueña de Oreo, confirmó que la preventa en línea comenzará el próximo 1 de junio, mientras que el lanzamiento oficial en tiendas físicas será el 8 de junio.

Debido a que se trata de una edición limitada y considerando el impacto internacional de BTS, se espera que las galletas se agoten rápidamente durante los primeros días de venta. La colaboración llegará a más de 80 mercados internacionales, lo que convierte este lanzamiento en una de las campañas globales más grandes relacionadas con el grupo surcoreano.

¿Dónde podrán comprarse?

Los fans podrán adquirir las Oreo BTS a través del sitio oficial de Oreo durante la etapa de preventa. Posteriormente estarán disponibles en supermercados y tiendas participantes en distintos países. Aunque todavía no existe una confirmación oficial para México, se espera que la colección llegue debido a que el país forma parte de varios lanzamientos internacionales de la marca.

BTS explica por qué esta colaboración es especial

ESPECIAL

Más allá de la estrategia comercial, BTS aseguró que Oreo forma parte de recuerdos importantes dentro de su vida personal y profesional. En un comunicado, el grupo explicó que las galletas estuvieron presentes desde su infancia y también durante sesiones de trabajo dentro del estudio de grabación.

“Para BTS, que Oreo sea la primera marca de snacks con la que colaboramos a nivel mundial es un gran honor”.

El grupo también destacó que esta alianza les permite compartir una parte de la cultura coreana con fans de todo el mundo.

“Las comíamos de niños, las comemos en el estudio, y ahora Oreo nos ayuda a compartir un pedacito de nuestro hogar con el mundo”.

La colaboración entre BTS y Oreo confirma el impacto global que continúa teniendo el grupo surcoreano incluso durante las actividades individuales de sus integrantes. Además de convertirse en un producto altamente coleccionable para ARMY, las nuevas galletas también servirán para acercar elementos de la cultura coreana a millones de personas alrededor del mundo.

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BB