Este jueves 20 de noviembre Netflix tiene nuevos contenidos en su programación. Consulta las historias y elige cuál ver después de tus actividades cotidianas, en tu espacio favorito en casa.

Las Locuras. ESPECIAL/NETFLIX.

Las Locuras

Es una película de drama que hoy se estrena en Netflix. Bajo la dirección de Rodrigo García, la historia explora la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas llevadas al límite. En un día lluvioso en Ciudad de México, seis mujeres —cada una en un viaje de autodescubrimiento marcado por el encierro, la autocensura y las presiones familiares y sociales— cruzan caminos de manera inesperada.

Un hombre infiltrado: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Un hombre infiltrado: Temporada 2

Es una serie de comedia que hoy estrena su segunda temporada en Netflix. Una nueva oportunidad de embarcarse en un gran caso toca la puerta de Charles Nieuwendyk. Esta vez, una misteriosa persona está extorsionando a Jack Beringer, el presidente de una universidad, por lo que decide contratar a Charles para que se infiltre como profesor y resuelva ciertos interrogantes. Con Ted Danson, Max Greenfield, Mary Steenburgen, Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada.

