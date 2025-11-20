Yeri Mua planea someterse a ESTE procedimiento estético

A través de su cuenta oficial en Instagram, la influencer y cantante, Yeri Mua, compartió con sus seguidores su intención de someterse a la llamada "luxación de costillas" , una cirugía que, según explicó, espera realizarse en diciembre.

En una de sus historias, la influencer expresó: "Recomienden cirujanos para quitarme las costillas, ya me harté de este cuerpo de capibara, pero que me opere en diciembre. Pago lo que sea, pero qué me deje cintura de iPhone".

ESPECIAL / TG / @yerimua

Esta declaración no solo evidenció su interés por el procedimiento, sino que también puso de manifiesto la popularidad creciente de esta intervención entre celebridades de la música, la televisión y las redes sociales.

Diversas figuras públicas que se han sometido a esta operación, han señalado que se trata de una de las intervenciones más dolorosas en el ámbito estético. Briggitte Bozzo, actriz y participante del concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, es una de las personalidades que recientemente confirmó haberse realizado esta cirugía.

La conversación sobre la intervención de Bozzo cobró relevancia cuando Wendy Guevara, líder de "Las Perdidas", mencionó públicamente el procedimiento al que se sometió la actriz.

¿Qué es la luxación de costillas?

De acuerdo con el sitio web del doctor Filiberto Álvarez, experto en cirugía plástica, la luxación de costillas es una técnica quirúrgica innovadora, la cual está diseñada para esculpir la cintura, creando una figura de “reloj de arena”. Este procedimiento implica realizar pequeñas incisiones de entre 4 y 6 milímetros, para acceder a las costillas y ajustar su posición , logrando una cintura más estrecha y una silueta más definida, de manera personalizada y armoniosa.

Posteriormente, se requiere el uso de una faja compresora durante al menos 6 a 12 semanas. El tiempo de recuperación puede variar, dependiendo de cada paciente.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL