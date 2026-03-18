La energía llega cargada de renovación gracias a la Luna Nueva en Piscis, un evento clave que, según Mizada Mohamed, abre portales de oportunidad, cierre de ciclos y nuevos comienzos para varios signos del zodiaco. Este fenómeno no solo impulsa decisiones importantes, también desbloquea caminos que parecían detenidos.

Entre todos los signos, algunos destacan por vivir momentos especialmente mágicos, donde las oportunidades, la intuición y los resultados positivos se alinean con mayor fuerza.

Tauro: desbloqueo y nuevos comienzos

La Luna Nueva marca un antes y un después para Tauro, ya que activa oportunidades que estaban estancadas. Es un periodo ideal para iniciar proyectos, replantear metas y abrirse a nuevas fuentes de ingreso. La clave será soltar la rigidez y permitir que lo nuevo fluya.

Libra: puertas abiertas y cierre de ciclos

Para Libra, este evento lunar representa uno de los momentos más importantes de la semana. A partir del 18 de marzo, la energía favorece iniciar cambios, tomar decisiones pendientes y dejar atrás situaciones que ya no suman. Todo apunta a crecimiento en amor, dinero y salud si se atreven a dar el paso.

Capricornio: días “especialmente positivos”

Aunque su proceso es más estratégico, Capricornio vivirá días clave entre el 19 y el 21 de marzo. Este periodo, impulsado por la energía lunar, será ideal para avanzar en temas importantes que estaban en pausa, especialmente acuerdos o trámites relevantes.

Acuario: manifestación e intenciones

La influencia de la Luna Nueva impulsa a Acuario a visualizar y decretar lo que desea. Las energías favorecen noticias positivas, avances en proyectos y movimientos importantes en el hogar. Es un momento poderoso para manifestar intenciones con claridad.

Piscis: renacimiento y crecimiento personal

Piscis, al ser el signo donde ocurre la Luna Nueva, es uno de los más beneficiados. Este evento abre un ciclo de decisiones personales, crecimiento y oportunidades económicas o creativas. Es el momento perfecto para retomar sueños y comenzar de nuevo con mayor fuerza.

En términos generales, Mizada Mohamed señala que esta Luna Nueva no es para quedarse inmóvil, sino para actuar con intención, cerrar ciclos y sembrar nuevas metas. La energía disponible favorece a quienes se atreven a avanzar con fe, estrategia y claridad.

MF