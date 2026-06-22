Netflix: Conoce los estrenos de la semana del 22 al 28 de junio

Netflix aterriza una semana más con estrenos diseñados para toda la familia. Desde historias emocionantes y conmovedoras hasta aventuras fuera de este mundo que te mantendrán pegado a la pantalla por horas.

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Con el cierre de junio cada vez más cerca, la plataforma de streaming más popular del mundo busca traer contenidos que te acompañen en estos últimos días del mes, con los cuales puedas reír, llorar, emocionarte, pero sobre todo entretenerte.

Sea por tu propia cuenta o en compañía de esas personas especiales en tu vida, las películas, series y documentales que Netflix tiene preparados son la compañía perfecta para recibir el verano.

¿Qué ver en Netflix está semana?

Como primera propuesta que se estrena el jueves 25 de junio, llega la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”, u na de las series más esperadas por el público, pues continúa la historia del último maestro del Aire , quien junto a sus amigos continúa su camino para tratar de dominar los cuatro elementos con el único objetivo de restaurar la paz en el mundo después de la devastadora guerra desatada por la Nación del Fuego.

Inspirada en la famosa serie animada homónima de Nickelodeon, esta versión en live action busca expandir el universo del Avatar y mostrar más detalles de la historia de Aang, Katara y Sokka.

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Para los que buscan una historia más profunda y de misterio, la película "El Manuscrito de Dante" se suma al catálogo este próximo miércoles 24 de junio. Protagonizada por Oscar Isaac, Gal Gadot y Gerard Butler, el largometraje se posiciona como uno de los estrenos más grandes del verano en la plataforma, pues no solo trata de un drama histórico, sino que combina elementos de thriller criminal y de misterio.

La trama se centra en un escritor neoyorquino contemporáneo que, de manera inesperada, se ve envuelto en una arriesgada misión encabezada por la mafia para robar el manuscrito original de “La divina comedia” , escrito por Dante Alighieri, mientras que el filme también te adentra en la vida del propio Dante en el siglo XIV, quien busca inspiración para escribir una de las obras más importantes en la historia de la literatura.

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Ambas historias se conectan entre sí, mostrando cómo el pasado y el futuro se conectan en una misma obsesión por la obra. Con comparaciones directas a películas exitosas como "El Código Da Vinci", “El Manuscrito de Dante” es una de las apuestas más importantes del año que estará disponible esta semana en Netflix.

NETFLIX/YOUTUBE

Todos los estrenos de Netflix del 22 al 28 de junio

24 de junio

El Manuscrito de Dante (Película)

El experimento estadounidense (Serie documental)

25 de junio

Avatar: La leyenda de Aang (Serie, temporada 2)

26 de junio

Hermanito (Película)

Torrente Presidente (Película)

El Chico de la última fila (Serie)

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