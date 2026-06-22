Maná abre segunda fecha en el Estadio GNP tras alta demanda

A pocos días de anunciar su presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la agrupación confirmó una segunda fecha para diciembre de 2026, impulsada por la respuesta de sus seguidores.

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La nueva presentación del Vivir Sin Aire Tour se realizará el 16 de diciembre, un día antes del concierto previamente anunciado para el 17 de diciembre. Con ello, la banda originaria de Guadalajara ofrecerá dos noches consecutivas en uno de los recintos más importantes del país como parte de la gira con la que conmemora cuatro décadas de trayectoria.

El tour representa una celebración de los 40 años de carrera de Maná, una de las agrupaciones más exitosas e influyentes del rock en español. La serie de conciertos reúne los temas que han acompañado a varias generaciones y que han consolidado a la banda como un referente de la música latinoamericana.

La agrupación encabezada por Fher Olvera atraviesa además un momento destacado en su historia reciente. Los festejos por su aniversario comenzaron con su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y continuaron con el multitudinario concierto gratuito que ofrecieron en La Minerva, en Guadalajara, donde congregaron a más de 170 mil personas.

Antes de reencontrarse con el público de la capital mexicana, Maná recorrerá algunos de los principales estadios de América Latina. La gira contempla presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, consolidando una celebración de alcance internacional.

Con más de 50 millones de discos vendidos y 11 álbumes de estudio publicados, la banda tapatía mantiene una presencia vigente dentro de la música en español. El Vivir Sin Aire Tour busca precisamente repasar ese legado a través de una producción de gran formato diseñada para reunir los éxitos más representativos de su catálogo.

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Los boletos para la nueva fecha tendrán precios que van desde los 732 pesos en la zona General B hasta los 6 mil 557 pesos en algunas secciones Platino. La preventa bancaria se realizará el 25 de junio, mientras que la venta general comenzará un día después a través de los canales oficiales.

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