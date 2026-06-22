¿Adiós a la rivalidad? Gala Montes y Adrián Marcelo podrían hacer las paces por una razón inesperada

La enemistad entre Adrián Marcelo y Gala Montes volvió a tomar fuerza en redes sociales luego de que surgieran nuevas declaraciones relacionadas con una posible reconciliación , aunque esta vez bajo una condición vinculada al desempeño de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

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En medio de la emoción por el torneo de futbol y la atención que ha generado el Tricolor, ambos personajes intercambiaron comentarios que no tardaron en convertirse en tema de conversación entre los usuarios de internet, retomando una rivalidad que se mantiene vigente desde hace tiempo.

Gala Montes propone hacer las paces con Adrián Marcelo si México gana el Mundial

Todo comenzó cuando la actriz compartió un video en el que lanzó un mensaje directo al conductor regiomontano. En la grabación planteó una condición poco habitual para dejar atrás las diferencias entre ambos: haría las paces con Marcelo si México gana el Mundial.

Tras la difusión del clip durante un evento, aficionados cuestionaron al regiomontano sobre la posibilidad de aceptar la propuesta, a lo que, fiel a su estilo, respondió lo siguiente: "Claro, claro [...] te amo, Gala, te amo".

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues el conductor matizó su postura en un video publicado en su canal de YouTube, donde puso en duda la viabilidad del planteamiento de Montes, al considerar poco probable que México consiga un título mundialista.

Adrián Marcelo ajusta el reto y propone un acuerdo de paz

En su análisis, propuso modificar el "reto" a un objetivo más alcanzable para la Selección Mexicana, sugiriendo que llegar a los cuartos de final ya sería un logro significativo.

"Yo propongo que con que alcance los cuartos de final, que sería histórico para México… no que seamos mejores amigos, pero sí hacer un tratado de paz de libre comercio, porque tampoco es tan fácil recuperar la amistad, no es un botón que se prenda o se apague", explicó.

Asimismo, aclaró que, desde su perspectiva, la relación entre ambos no ha sido una amistad cercana, sino una serie de intercambios públicos que con el tiempo han sido interpretados como confrontaciones.

"Estoy en la mejor disposición, pero bajémosle a no campeón, que quede en cuartos de final México y hagamos algo: donemos a una asociación de beneficencia, nos ponemos de acuerdo para que hagamos la paz y también mandemos un mensaje de paz en una época donde hace tanta falta en este país", expresó.

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