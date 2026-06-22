Prime Video se prepara para cerrar el mes con lo mejor del entretenimiento, y aunque esta semana, del 22 al 28 de junio solo hay un estreno, la cinta promete posicionarse entre las favoritas.

Se trata de “Nuremberg: El juicio del siglo” que llega a HBO Max el próximo 26 de junio, una película para conocer lo qué pasó después de los acontecimiento de Hitler, pero de una manera donde se evalúa la salud mental de 22 altos mandos nazis.

¿De qué trata “Nuremberg: El juicio del siglo"?

Ambientada tras la rendición de Alemania en 1945, la película sigue al psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, interpretado por Rami Malek, quien recibe la delicada misión de evaluar la salud mental de 22 altos mandos nazis antes de que enfrenten los históricos Juicios de Núremberg.

Mientras intenta comprender qué llevó a estos hombres a participar en algunos de los actos más atroces de la historia, Kelley entabla una compleja relación con Hermann Göring, uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, encarnado por Russell Crowe. Este vínculo lo llevará a adentrarse en los rincones más inquietantes de la mente humana y a descubrir verdades tan perturbadoras como reveladoras.

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Un elenco de primer nivel

La producción está encabezada por el ganador del Oscar Rami Malek, reconocido por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, quien da vida al psiquiatra Douglas Kelley. A su lado destaca Russell Crowe, célebre por Gladiador, en el papel de Hermann Göring.

El reparto también incluye a Michael Shannon (Animales nocturnos), Leo Woodall (The White Lotus), John Slattery (Spotlight) y Richard E. Grant (¿Podrás perdonarme?), conformando un sólido elenco para esta intensa historia inspirada en hechos reales.

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