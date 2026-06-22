Esta semana del 22 al 28 de junio, llegan a HBO Max dos películas que estamos seguros no te puedes perder; ambas toman el tema del duelo, las redes de apoyo y las formas de reinventarse y seguir adelante después de una pérdida.

Acompáñanos a descubrir lo mejor del entretenimiento esta semana en HBO Max.

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“La extraordinaria vida de Eleanor” llega a HBO Max el próximo 26 de junio

La historia sigue a Eleanor, una mujer judía de edad avanzada que se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su mejor amiga, con quien compartió siete décadas de amistad y compañía. Decidida a comenzar de nuevo, se muda a Nueva York, donde emprende una etapa llena de cambios, desafíos y descubrimientos.

En medio de esta nueva aventura conoce a una joven de 19 años, con quien desarrolla una amistad tan inesperada como entrañable. Juntas demostrarán que los vínculos más significativos pueden surgir en los momentos menos imaginados y que nunca es tarde para reinventarse.

Cabe destacar que “La extraordinaria vida de Eleanor” marca el debut de Scarlett Johansson como directora de largometrajes. Con este proyecto, la reconocida actriz da un paso detrás de las cámaras y se une a otras intérpretes que han incursionado en la dirección, como Kristen Stewart.

“La mitad que falta” se estrena en HBO Max el 26 de junio

La película sigue a Roman y Dennis, dos jóvenes marcados por una pérdida devastadora que se conocen en un grupo de apoyo para personas que han perdido a un hermano gemelo. Aunque sus personalidades son completamente opuestas, entre ellos surge una conexión profunda que pronto se transforma en una amistad sólida y necesaria.

Juntos encuentran consuelo en medio del dolor, convirtiéndose en un apoyo fundamental para afrontar el vacío que dejaron sus seres queridos. Sin embargo, mientras su relación se fortalece, también comienzan a salir a la luz secretos ocultos y aspectos de su pasado que nunca habían compartido. Lo que parecía un vínculo inquebrantable se verá puesto a prueba cuando esas verdades amenacen con cambiarlo todo y poner en riesgo la confianza que los une.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

La Casa del Dragón

La promesa.

Rick & Morty (temporada nueve).

Mentes extraordinarias.

Harry Potter: El podcast oficial de las películas.

CORTESIA/ HBO Max Latinoamérica.

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