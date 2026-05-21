Netflix anuncia la conclusión de la serie Cien años de soledad, que constará de una segunda parte y un gran final.En su primera parte, la serie introdujo a los espectadores en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios, que poco a poco comenzó a resquebrajarse cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable delas guerras, decidió atacar a Macondo. En los 50 años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir la maldición que lo condena.La segunda parte se estrenará el próximo 5 de agosto de 2026, que constará de siete episodios dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno, mientras el gran final de la adaptación de una de las obras cumbre de la literatura será el 26 de agosto de 2026.Por su parte, Laura Mora explica que “Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”.Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica. Filmada íntegramente en Colombia y en español, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar Macondo a la pantalla, y cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.XM