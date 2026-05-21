Netflix anuncia la conclusión de la serie Cien años de soledad , que constará de una segunda parte y un gran final .

Cien años de soledad: Segunda parte. ESPECIAL/NETFLIX.

En su primera parte, la serie introdujo a los espectadores en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios, que poco a poco comenzó a resquebrajarse cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable delas guerras, decidió atacar a Macondo. En los 50 años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir la maldición que lo condena.

La segunda parte se estrenará el próximo 5 de agosto de 2026, que constará de siete episodios dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno, mientras el gran final de la adaptación de una de las obras cumbre de la literatura será el 26 de agosto de 2026 .

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Por su parte, Laura Mora explica que “Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica. Filmada íntegramente en Colombia y en español, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar Macondo a la pantalla, y cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.

XM