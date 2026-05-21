¿Muy cara o accesible? Esto cuesta la nueva colección de Bad Bunny con Zara

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha apostado por diferentes proyectos que exploran su creatividad más allá de la música, como la actuación o el modelaje, pero ahora el cantante puertorriqueño lo lleva más lejos e incursiona en el mundo de la moda con una colección creada en colaboración con la marca de ropa Zara, la cual ya se encuentra disponible.

El día de ayer, Benito sorprendió al mundo con el lanzamiento de su nueva línea de ropa inspirada en su natal Puerto Rico, con elementos que combinan el estilo casual y el ambiente caribeño que se vive en la isla.

Bajo el nombre Benito Antonio —nombre real del artista—, la colección se lanzó con más de 60 piezas que incluyen pantalones, camisetas, playeras, gorras, trajes de baño, bolsas, accesorios, trajes, sudaderas y prácticamente todo lo necesario para crear atuendos completos desde cero.

La colección mayormente abarca prendas para hombre; sin embargo, existen un par de piezas versátiles que pueden adaptarse a cualquier estilo.

¿Cuánto cuesta la ropa de Bad Bunny x Zara?

Como se mencionó anteriormente, la línea de ropa cuenta con una extensa variedad de productos cuyos precios parten desde los 549 pesos mexicanos. Playeras, shorts de algodón, gorras y pañoletas son algunos de los artículos más accesibles.

CAPTURA DE PANTALLA/ZARA

Los pantalones, por su parte, rondan entre los mil 099 y mil 399 pesos, mientras que las camisas se encuentran alrededor de los 999 y mil 099 pesos mexicanos.

Las bermudas y los trajes de baño alcanzan los 849 pesos y algunos modelos llegan hasta los mil 099 pesos.

CAPTURA DE PANTALLA/ZARA

Las dos piezas más costosas de la colección son una sobrecamisa regular fit confeccionada en piel, que tiene un costo de 4 mil 999 pesos, y una bolsa shopper fabricada también en piel, con un valor de 4 mil 499 pesos.

CAPTURA DE PANTALLA/ZARA

Pese a que el lanzamiento apenas tiene unas horas, algunas de las prendas ya se agotaron, lo que reafirma la alta demanda que mantiene esta colaboración.

Bad Bunny y la moda: Puerto Rico como su mayor inspiración

Aunque no es la primera vez que el artista realiza colaboraciones de este tipo —pues tiempo atrás anunció productos con marcas como Adidas, Crocs, Gucci, Jacquemus y Calvin Klein—, este lanzamiento aborda una parte mucho más personal de Benito, ya que su mayor inspiración fue su lugar de origen.

Las prendas apuestan por mostrar detalles urbanos y culturales de la isla, al mismo tiempo que utilizan estampados cotidianos, colores que se mezclan con la naturaleza y toques propios de la cultura caribeña.

“Más que una colaboración, Benito Antonio es un reflejo de quién es Benito, su identidad, su evolución creativa y esa perspectiva que siempre ha hecho que su trabajo sea imposible de ignorar”, señaló Zara.

Esto demuestra no solo la versatilidad de Bad Bunny, sino también la manera en la que ha logrado convertir su identidad, su música y sus raíces en una propuesta creativa capaz de conectar con millones de personas alrededor del mundo.

El lanzamiento a nivel global se oficializó este 21 de mayo y estará disponible tanto en tiendas físicas seleccionadas como en el sitio web y la aplicación móvil de la compañía . La colaboración cuenta con un apartado propio en el que podrás encontrar todas las prendas que forman parte de esta campaña.

Con este proyecto, Bad Bunny continúa consolidándose como una de las figuras latinas más influyentes de la actualidad, llevando su estilo y visión creativa más allá de los escenarios para dejar huella también en la industria de la moda.

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