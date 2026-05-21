"The Boys: México": Esto debes saber del spin-off creado por Diego Luna y Gael García Bernal

“The Boys” terminó oficialmente, pero su universo apenas comienza. Con una serie ambientada en México y producida por Diego Luna y Gael García Bernal, la franquicia de Prime Video apunta ahora hacia América Latina con una apuesta que podría transformar por completo su sátira política y social.

“The Boys” llegó a su final tras cinco temporadas

La serie televisiva “The Boys”, una de las producciones más exitosas y polémicas de Prime Video, concluyó este miércoles con la emisión de su episodio final después de cinco temporadas.

Basada en el cómic creado en 2006 por Garth Ennis y Darick Robertson, la historia se convirtió en una de las sátiras más agresivas y violentas sobre el género de superhéroes. A diferencia de franquicias tradicionales como DC Comics o Marvel, “The Boys” plantea una pregunta incómoda: ¿qué pasaría si los superhéroes fueran realmente corruptos, narcisistas y peligrosos?

La trama se centró en un grupo de personas comunes conocidas como “los muchachos”, lideradas por Billy Butcher, interpretado por Karl Urban, quienes buscan destruir a los superhéroes corruptos encabezados por Homelander, personaje interpretado por Antony Starr. Durante cinco años, la serie construyó un enorme fandom gracias a su mezcla de violencia extrema, humor negro, crítica política y referencias directas a la cultura estadounidense.

El universo de “The Boys” seguirá creciendo

Aunque la historia principal terminó, Prime Video ya confirmó que el universo de “The Boys” continuará mediante nuevos spinoffs. Uno de los más llamativos es “The Boys: México”, una producción que ha generado expectativa internacional debido a la participación de Diego Luna y Gael García Bernal como productores ejecutivos.

La nueva serie fue anunciada oficialmente desde 2023, aunque todavía no existen detalles concretos sobre su historia o elenco. Según Internet Movie Database (IMDb), el proyecto está siendo desarrollado por Gareth Dunnet-Alcocer, escritor conocido por trabajar en “Blue Beetle” y “Miss Bala”.

El propio Eric Kripke, showrunner de “The Boys”, reveló recientemente en una entrevista con Entertainment Weekly que el guion del episodio piloto ya fue presentado a Prime Video y recibió comentarios positivos por parte del estudio.

Diego Luna y Gael García Bernal entran al universo de superhéroes

La participación de Diego Luna y Gael García Bernal es uno de los elementos que más ha llamado la atención de los seguidores de la franquicia. Ambos actores mexicanos tienen una larga trayectoria trabajando juntos en producciones como “Y tu mamá también”, “Rudo y Cursi” y “Chicuarotes”.

Ahora, su llegada al universo de “The Boys” abre la puerta a una versión mucho más latinoamericana de la franquicia. Gael García Bernal adelantó en 2023, durante una entrevista con Variety, que el equipo creativo busca hacer “algo muy interesante en América Latina”.

La declaración alimentó las teorías de los fans sobre el enfoque político y social que podría adoptar la serie.

¿De qué podría tratar “The Boys: México”?

Hasta ahora no existe una sinopsis oficial de “The Boys: México”, pero eso no ha impedido que los seguidores comiencen a especular. Uno de los escenarios más comentados fue propuesto por el sitio Comics Basics, que imagina una historia centrada en cárteles con superpoderes traficando el Compuesto V entre México y Estados Unidos.

La idea encajaría con el tono crítico y provocador que caracteriza a “The Boys”.

Además, temas como narcotráfico, migración, corrupción política, violencia fronteriza y desigualdad social; muchos fans consideran que trasladar la sátira política estadounidense hacia México y América Latina podría darle un enfoque completamente distinto a la franquicia.

“Gen V” fue cancelada pese a su popularidad

Otro de los proyectos derivados del universo “The Boys” fue “Gen V”, estrenado por Prime Video en 2023.

La serie se desarrollaba dentro de una universidad creada por Vought International para entrenar jóvenes con poderes obtenidos mediante el Compuesto V.

Su protagonista era Marie Moreau, interpretada por Jaz Sinclair, una estudiante capaz de manipular la sangre humana, considerada una de las habilidades más poderosas del universo de la serie. Pese a la buena recepción inicial y a conectar directamente con los eventos de “The Boys” , “Gen V” fue cancelada después de dos temporadas.

La decisión dejó varias historias inconclusas, aunque algunos de sus personajes sí aparecieron posteriormente en la serie principal.

“Vought Rising” será el próximo gran estreno

ESPECIAL

Mientras “The Boys: México” todavía se encuentra en desarrollo, el siguiente gran lanzamiento confirmado será “Vought Rising”. La producción funcionará como una precuela enfocada en los orígenes de Vought International durante la década de 1950. La historia tendrá como protagonistas a Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, y Stormfront, personaje interpretado por Aya Cash.

De acuerdo con la información disponible, la trama girará alrededor de un misterio de asesinato relacionado con los primeros años de la corporación responsable de crear superhéroes mediante el Compuesto V. El rodaje terminó en marzo de 2026 y se espera que la serie llegue a Prime Video en algún momento de 2027.

Las claves del futuro de “The Boys”

Estas son las producciones confirmadas del universo de “The Boys”:

“The Boys: México” — En desarrollo con Diego Luna y Gael García Bernal.

“Vought Rising” — Precuela ambientada en los años 50.

“Gen V” — Cancelada tras dos temporadas.

Eric Kripke continúa supervisando el universo narrativo. El reto más difícil para “The Boys” empieza ahora con la serie principal terminada. El verdadero desafío para Prime Video será mantener vivo el fenómeno sin perder la esencia que convirtió a “The Boys” en una de las franquicias más influyentes del streaming.

Y aunque todavía faltan varios años para ver “The Boys: México”, la expectativa ya es enorme. Sobre todo porque ahora la sátira, el caos y los superhéroes corruptos podrían mudarse directamente al contexto latinoamericano.

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