La influencer Paolita Suárez, integrante de "Las Perdidas", desató preocupación en redes sociales luego de que comenzaran a circular imágenes de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en León, Guanajuato.

Las fotografías del fuerte choque rápidamente se viralizaron, ya que usuarios identificaron la camioneta de la creadora de contenido y temieron que hubiera resultado gravemente herida tras el impacto.

¿Qué dijo Paola Suárez sobre el accidente que sufrió?

Ante ello, horas después de la viralización del choque, la influencer habló públicamente sobre lo sucedido y aclaró los rumores relacionados con presunto consumo de alcohol, además de revelar cómo logró salir con vida del impacto.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Paolita negó categóricamente que el accidente - ocurrido el pasado martes, sobre el bulevar Cañaveral- ocurrió por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

"Veníamos de cenar unos tacos cerca de ahí, por donde fue el accidente. Al tiempo en que doy vuelta, pierdo el control del volante y me estampe contra el camión . Gracias a Dios no hubo un atropellado ni así porque me sentiría super mal".

La creadora salió ilesa del accidente

Aunado a ello, recalcó que, aunque las fotografías generaron alarma entre sus seguidores, confirmó que las lesiones no fueron de gravedad, debido a que, tanto ella como su acompañante llevaban puesto el cinturón de seguridad.

"Dios es muy grande, algo tengo que hacer aquí. Veo las imágenes y me siento mal. Le doy muchas gracias a Dios de las oportunidades que tengo."

Asimismo, relató que gracias a que una vecina de la zona la ayudó inmediatamente después del accidente y la trasladó de emergencia a un hospital, debido a un intenso dolor en el abdomen, se encuentra con bien y actualmente recuperándose en casa.

"Empecé a sangrar de la nariz y llega una señora, que era de ahí de las vecinas, me hizo el favor de llevarme al hospital porque no aguantaba, me dolía horrible [...] la verdad me espanté mucho."

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