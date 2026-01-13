Top 10 Películas más vistas de la semana en Netflix México

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer el listado de las 10 películas más vistas en México durante la última semana, un ranking que confirma la preferencia del público por historias familiares, animación y títulos de aventura que han logrado mantenerse vigentes desde su llegada al catálogo digital.

El Top 10 semanal se construye a partir del mayor número de reproducciones con el que cuente alguna de las muchas películas disponibles en el catálogo de la plataforma y permite observar las tendencias de entretenimiento que dominan la conversación entre los suscriptores mexicanos.

TOP 10 de la semana en Netflix

Yo Antes de Ti

Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón.

Sicario: Día del Soldado

Un agente federal lleva adelante un operativo encubierto para provocar un conflicto entre carteles rivales e impedir que sigan traficando terroristas.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Super Mario Bros: La Película

Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería, los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y vagan por un mundo nuevo y mágico. Pero después de separarse, Mario se embarcará en una épica aventura para encontrar a Luigi.

Gente que Conocemos en Vacaciones

Cada verano, durante casi diez años, la espontánea Poppy y el estructurado Alex se iban de viaje en busca de aventuras, hasta que se perdieron el rastro. Tras varios años sin hablarse, un fatídico viaje los vuelve a reunir y los obliga a enfrentarse a sentimientos que nunca supieron expresar.

Hijos de Perra

Un border terrier abandonado se une a un singular grupo de perros callejeros decididos a ayudarlo a volver a casa para que pueda vengarse de su despreciable dueño.

Madagascar

Cuatro amigos animales prueban la vida salvaje cuando escapan de su cautiverio en el zoológico de Central Park y llegan a la costa de la isla de Madagascar.

El Gran Diluvio

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

Jurassic World: Mundo Jurásico

Un parque temático de dinosaurios busca atraer turistas con una emocionante exhibición, pero su criatura más temible logra escapar y desata el caos en la isla.

La Hora de los Valientes

Un psicoanalista tiene que cumplir servicio comunitario y debe apoyar a un inspector devastado por la infidelidad. Juntos enfrentarán peligros y encontrarán segundas oportunidades.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

