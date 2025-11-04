Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 4 al 9 de noviembre

La diversión, la cultura y el entretenimiento laten en cada rincón de la Perla Tapatía, ya que esta ciudad llena de magia y vida se convierte cada semana en punto de encuentro para miles de personas que buscan sentir de cerca toda la energía y euforia que aquí se respira .

Por ello, la capital jalisciense se encarga de ofrecer una amplia variedad de actividades y eventos pensados para saciar la sed de aventura que habita en el corazón de cada tapatío y de quienes visitan esta vibrante metrópoli.

Y porque no hay nada que se compare con la emoción de la música en vivo, la Ciudad de las Rosas se ha consolidado como el escenario ideal para disfrutar de conciertos inolvidables. Sus múltiples foros y recintos se transforman en espacios mágicos donde artistas nacionales e internacionales logran conectar con el público en una atmósfera única.

Así que, si aún no tienes planes para esta semana del 4 al 9 de noviembre, aquí te compartimos la lista completa de conciertos que podrás disfrutar en Guadalajara, ya sea por tu propia cuenta o acompañado de tus amigos y familiares.

La semana musical comenzará el miércoles 5 de noviembre con la presentación de Molchat Doma en el C4 Concert House, donde los sonidos del post-punk bielorruso envolverán la noche tapatía en una atmósfera oscura y vibrante .

El jueves 6 y domingo 9, el majestuoso Teatro Degollado será sede de los Conciertos de la Filarmónica de Jalisco, una cita imperdible para los amantes de la música clásica que buscan una experiencia llena de elegancia y emoción.

Ese mismo jueves 6 de noviembre, el Estadio 3 de Marzo de la U.A.G. recibirá las Corona Capital Sessions, un evento que reunirá a diferentes talentos y estilos en una tarde llena de ritmo, energía y buena vibra.

El viernes 7 de noviembre será una jornada imperdible para los fanáticos de la música en vivo, pues Los Parra se presentarán en el Auditorio Telmex con un show lleno de energía y sentimiento, mientras que los Caligaris llenarán de alegría y fiesta el Teatro Diana, prometiendo una noche inolvidable.

Para el sábado 8 de noviembre, la agenda musical estará repleta de opciones. En la Concha Acústica del Parque Agua Azul, el Festival Hermoso Cariño reunirá a diferentes artistas en un ambiente vibrante y festivo; mientras que en el Auditorio Telmex, Kevin Kaarl presentará su Ultra Sodade Tour 2025, una velada cargada de melancolía y emociones profundas.

Esa misma noche, el Teatro Diana se vestirá de gala para recibir al Queen Sinfónico, un espectáculo que combina la potencia del rock con la majestuosidad de la música clásica , dando como resultado una experiencia sonora simplemente inolvidable.

Sin duda, Guadalajara se prepara para una semana donde cada nota, cada acorde y cada voz harán vibrar los corazones de todos los amantes de la música.

