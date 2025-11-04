It: Bienvenidos a Derry ¿Cómo creó Stephen King al payaso terrorífico "Pennywise"?

El reciente estreno de la serie It: Bienvenidos a Derry en HBO, justo durante las celebraciones del Día de Muertos, ha vuelto a despertar el interés por el espeluznante payaso Pennywise. Esta producción, que funciona como precuela de la película It, revive el universo creado por Stephen King y lleva a los espectadores a los orígenes del mal que habita en la ciudad de Derry.

El personaje, nacido en 1986 con la publicación de la novela It, se ha convertido en uno de los más emblemáticos dentro del género del terror. Su impacto ha sido tal que muchos seguidores han querido conocer cómo surgió la idea de esta criatura, un relato que el propio King compartió en su página oficial.

Un auto descompuesto que lo cambió todo

La historia del nacimiento de It comenzó de manera fortuita. A finales de la década de 1970, Stephen King ya gozaba de fama internacional gracias a títulos como Carrie (1974) y El resplandor (1977). En ese entonces vivía en Boulder, Colorado. Una tarde, tras visitar una pizzería con su familia, su automóvil sufrió una avería.

“La maldita transmisión se cayó en Pearl Street, con la vergüenza de quedarnos de pie en medio de la calle, sonriendo de forma idiota mientras los curiosos miraban qué le pasaba al coche”, relató el escritor en su sitio web.

El vehículo fue llevado al taller y, dos días después, King acudió a recogerlo. Como el lugar no estaba demasiado lejos, decidió caminar. “Un camino estrecho y sin luces conducía hasta aquella zona”, recordó, al describir la ruta que lo llevaría a una de sus mayores inspiraciones.

ESPECIAL

Mientras avanzaba, la tarde comenzaba a oscurecer y el escritor se dio cuenta de “lo solo que estaba”. En ese trayecto cruzó un pequeño puente de madera, “extrañamente pintoresco”, que le evocó un viejo cuento noruego: Las tres cabras Gruff (Three Billy-Goats Gruff).

El cuento infantil que dio vida al miedo

Esa historia, tradicional en la literatura infantil, narra cómo tres cabritas deben atravesar un puente vigilado por un trol para llegar a un prado verde. Las dos primeras logran engañarlo prometiéndole que su hermana mayor será un mejor banquete, mientras que la tercera, más fuerte y valiente, lo enfrenta y lo hace huir con sus cuernos.

King recordó aquel relato mientras cruzaba el puente y la idea comenzó a tomar forma en su mente:

“Y de pronto quería escribir una novela sobre un trol bajo un puente real”.

Esa inspiración lo llevó a reflexionar sobre la simbología del puente y sobre su propia experiencia en la ciudad de Bangor, Maine. “Decidí que el puente podría ser algún tipo de símbolo, un punto de paso. Comencé a pensar en Bangor, donde viví, con su extraño canal dividiendo la ciudad. Pensé que el puente podría ser la propia ciudad. ¿Y qué hay debajo de una ciudad? Alcantarillas. ¡Un buen lugar para un trol!”, explicó.

Durante varios años la idea permaneció en su mente, hasta que en 1981 decidió convertirla en novela.

Del trol al payaso: el nacimiento de Pennywise

Cuando finalmente comenzó a escribir It, King supo que su criatura debía representar todos los miedos posibles.

“Debía ser una cosa que aglutinara todo, algo horrible, desagradable, grosero, una criatura que no quieres ver y que te hace gritar sólo al verla”, recordó en un video publicado en 2013.

