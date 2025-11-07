AC/DC define precios de boletos para concierto en México

La legendaria agrupación australiana AC/DC ha confirmado oficialmente su regreso a México, marcando uno de los eventos musicales más esperados del próximo año. La banda llegará al Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial POWER UP Tour, con la que celebran más de 50 años de carrera y millones de discos vendidos alrededor del mundo.

El público mexicano podrá disfrutar de una noche llena de energía con temas icónicos como Back in Black, Highway to Hell y Thunderstruck, dentro de una de las giras de rock más grandes programadas para 2026.

AC/DC en México: fecha y lugar del concierto

El grupo encabezado por Angus Young y Brian Johnson, junto a Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, se presentará el 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Esta presentación forma parte de la nueva etapa del POWER UP Tour, nombre que también lleva su más reciente álbum de estudio, el cual alcanzó el primer lugar en ventas en 21 países.

Durante esta fase, AC/DC visitará países como Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, en una ruta que incluye 21 fechas con estadios completamente llenos y producciones de primer nivel.

Segunda fecha confirmada

Ante la alta demanda de boletos, la promotora Ocesa anunció una nueva fecha en la capital mexicana para el 11 de abril de 2026, también en el Estadio GNP Seguros. La preventa para esta segunda presentación comenzó hoy a las 11:20 de la mañana (hora local).

Venta de boletos y precios

La venta general para el primer concierto inició hoy 7 de noviembre a las 10:00 a.m., exclusivamente a través del sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas autorizadas. No habrá preventas adicionales.

Los precios aproximados para las diferentes zonas del recinto son los siguientes (con posibles variaciones por cargos de servicio):

Zona GNP: 5 mil 850.25

Verde B: 4 mil 858.25

General A: 3 mil 618.25

Naranja B: 3 mil 506.25

General B: 2 mil 650.25

Verde C: 2 mil 378.25

Naranja C: mil 510.25

La agrupación promete una noche cargada de potencia, riffs inconfundibles y una producción de alto nivel, reafirmando por qué son considerados “la banda de rock and roll más grande del mundo”.

Cómo adquirir boletos en Ticketmaster

Para evitar contratiempos durante la compra, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Prepara tu cuenta: inicia sesión o crea una nueva en Ticketmaster, verifica tu correo y guarda tus métodos de pago.

Revisa la información del evento: consulta los detalles en la página oficial del AC/DC POWER UP TOUR.

Asegura tu conexión: utiliza una red estable y un navegador actualizado.

Accede con anticipación: ingresa de 30 a 60 minutos antes para entrar a la fila virtual.

Selecciona tus boletos: elige la zona y cantidad deseada; usar la opción “mejores asientos disponibles” puede agilizar el proceso.

Realiza el pago: completa la compra dentro del tiempo límite y revisa tu información antes de confirmar.

Verifica tu compra: recibirás un correo con tu número de orden y los boletos estarán disponibles en tu cuenta.

El regreso de AC/DC a México promete ser un espectáculo inolvidable, donde la potencia del rock clásico se unirá con la emoción de miles de seguidores que han esperado años para volver a verlos en vivo.

Para ingresar a la fila virtual da clic aquí.

