Mientras cientos de miles siguen el reto extremo de MrBeast desde redes sociales, un participante mexicano se convirtió en fenómeno viral por su carisma y resistencia. Juan García, originario de Hidalgo, sigue dentro del supermercado tras casi cuatro meses de encierro y ya es considerado uno de los favoritos del público.

El nuevo video del creador de contenido estadounidense MrBeast volvió a romper las redes sociales gracias a un desafío extremo titulado “100 personas atrapadas en un supermercado”. Sin embargo, más allá del premio millonario y la tensión del encierro, quien terminó robándose la atención del público latinoamericano fue un mexicano: Juan García, originario de Alfajayucan.

La participación del hidalguense provocó una ola de apoyo en plataformas como TikTok, donde usuarios comenzaron a compartir clips, mensajes de ánimo y visitas al lugar donde se desarrolla el reto. Para muchos internautas, Juan representa la perseverancia, humildad y solidaridad que suelen identificar con los mexicanos en competencias internacionales.

¿Qué es el reto de “100 personas atrapadas en un supermercado”?

El desafío organizado por MrBeast reúne a cien participantes encerrados dentro de una megatienda. El objetivo es simple, pero extremo: resistir el mayor tiempo posible sin abandonar el lugar.

La última persona que permanezca dentro del supermercado gana un premio de un millón de dólares. El formato ha generado expectativa mundial debido a las condiciones de aislamiento, las alianzas entre participantes y la administración estratégica de recursos.

Los concursantes no pueden cruzar la línea roja colocada frente a la entrada del supermercado. Quien la atraviesa queda automáticamente eliminado del reto. Hasta ahora, los participantes llevan cerca de cuatro meses dentro del establecimiento, lo que ha incrementado el interés del público por saber quién resistirá hasta el final.

La imagen falsa que alarmó a los seguidores de Juan García

ESPECIAL

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una fotografía donde supuestamente Juan García aparecía junto a MrBeast abandonando el supermercado.

La imagen mostraba al mexicano usando una playera de la Selección Mexicana mientras caminaba cerca de la salida, algo que encendió las alarmas entre sus seguidores, ya que los eliminados deben abandonar obligatoriamente el lugar.

Sin embargo, poco después se confirmó que la fotografía fue creada mediante Inteligencia Artificial y que en la imagen original ambos continúan dentro del supermercado saludando a la cámara. La aclaración tranquilizó a miles de usuarios, especialmente en México, donde Juan se ha convertido en uno de los participantes más apoyados del concurso.

Juan García se convierte en símbolo de apoyo y orgullo mexicano

TIKTOK/@Mr.beast

El impacto de Juan García va más allá del programa. En redes sociales ya existen comunidades completas dedicadas a seguir su desempeño dentro del reto. Usuarios de TikTok acuden constantemente al exterior del supermercado para grabar videos, enviar mensajes de ánimo e intentar interactuar con los concursantes.

Además del respaldo emocional, el participante mexicano también ha recibido apoyo económico. Según publicaciones compartidas por seguidores, algunas personas comenzaron a realizar donaciones para ayudar a sus hijos mientras él permanece dentro de la competencia.

La popularidad del hidalguense creció rápidamente debido a su actitud dentro del reto. Muchos usuarios consideran que se ha convertido en uno de los concursantes más valiosos tanto por su resistencia física como por la manera en que convive con los demás participantes.

¿Por qué Juan García es favorito para ganar?

Aunque todavía quedan varios concursantes dentro de la competencia, en redes sociales muchos ya colocan a Juan García como uno de los principales candidatos al millón de dólares.

Parte de su popularidad se debe a la conexión emocional que logró generar con la audiencia latinoamericana. Su historia llamó la atención por tratarse de un hombre común que ahora enfrenta uno de los retos virales más extremos organizados por MrBeast.

El reto de MrBeast se mantiene entre los contenidos más comentados del momento gracias a la combinación de tensión, resistencia y estrategias entre participantes.

Pero para muchos mexicanos, el verdadero atractivo del video ahora tiene nombre y apellido: Juan García.

Mientras la competencia continúa y los días de encierro aumentan, miles de personas siguen pendientes de cualquier actualización relacionada con el participante originario de Alfajayucan, quien pasó de ser un desconocido a convertirse en una de las figuras más queridas del reto viral.

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