El propietario de los derechos musicales de Snoopy presentó cuatro demandas contra varios acusados, entre ellos el Departamento del Interior de Estados Unidos del Gobierno de Donald Trump por el uso de conocidas melodías en redes sociales y un videojuego.

Lee Mendelson Film Productions presentó las demandas en tribunales de Nueva York y Washington contra la administración y también contra una empresa de videojuegos, una casa de subastas y un fabricante de cinturones.

La demanda contra la Administración Trump alega que el Departamento del Interior no tenía permiso para usar el arreglo de Guaraldi de “O Tannenbaum”, de “A Charlie Brown Christmas”, en una tarjeta navideña digital publicada en las redes sociales.

Peanuts Worldwide no se ha pronunciado al respecto

Peanuts Worldwide LLC , la empresa propietaria de los derechos de Charlie Brown, Snoopy y los demás personajes, no ha intervenido en ninguna de las demandas.

Lee Mendelson Film Productions decidió tomar medidas legales porque consideraban que se estaba produciendo una saturación de su música en redes.

El abogado Marc Jacobson declaró que Lee Mendelson Film Productions "ya no tolerará que las empresas utilicen su propiedad intelectual sin licencia, especialmente en esta era de intercambio digital instantáneo". Y añadió que "los derechos de los creadores y la protección de los bienes culturales emblemáticos deben defenderse con firmeza".

Infracciones por derechos de autor son cada vez más frecuentes

De acuerdo con un informe de la firma Ceartas publicado a finales de 2025, la piratería y el uso no autorizado de grabaciones sonoras le cuestan a la economía estadounidense alrededor de 12 mil 500 millones de dólares anuales en producción total.

Además, el volumen de solicitudes de eliminación por infracción de derechos de autor en plataformas digitales ha explotado, pasando de unas 250 mil URLs en 2009 a más de 3 mil 500 millones de páginas procesadas recientemente.

Hay historial de demandas por derechos de autor contra la administración de Trump

Esta no es la primera vez que el entorno de Donald Trump se enfrenta a litigios por el uso no autorizado de música. Durante sus campañas presidenciales y su administración, ha acumulado un largo historial de quejas y demandas por infracción de derechos de autor. Artistas y herederos de figuras como Isaac Hayes, Eddy Grant y The White Stripes han emprendido acciones legales exitosas en los últimos años.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, un juez federal dictaminó que Trump era responsable de pagar daños por usar la canción 'Electric Avenue' de Eddy Grant en un video de campaña sin permiso, rechazando el argumento de 'uso justo'.

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AO

