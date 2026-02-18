A un año de la muerte de Paquita la del Barrio, ocurrida el 17 de febrero de 2025, su legado material continúa en proceso de definición, aunque su familia asegura que no existen conflictos por la herencia.

Un mes después del fallecimiento se realizó la lectura del testamento. Su hijo Javier Martínez informó que todo marchaba en orden, aunque se requerían ajustes legales acordados entre los herederos: él y sus hermanos Iván Miguel y Martha Elena. También iniciaron conversaciones sobre el futuro de la propiedad donde operaba Casa Paquita.

El exmánager y sobrino de la cantante, Francisco Torres, reveló que la intérprete decidió repartir sus bienes en distintas proporciones para evitar disputas familiares. Antes de la lectura del documento surgieron diferencias entre los hijos, pero posteriormente fueron resueltas.

En junio se dio a conocer que la hermana de la artista no figuraba en el testamento. Más tarde, en diciembre, trascendió que uno de los nietos fue designado heredero de una casa y varios terrenos en Tula, Hidalgo; sin embargo, parte de esas propiedades permanece intestada, por lo que los tres hijos de la cantante acordaron iniciar el proceso legal correspondiente para regularizar los terrenos en beneficio del nieto designado, reiterando que no existen conflictos ni distanciamientos familiares a raíz del testamento.

