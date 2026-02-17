Martes, 17 de Febrero 2026

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 18 de febrero

La astróloga señala que este movimiento astral abre portales de oportunidad, sensibilidad y avance para todos los signos, impulsando decisiones importantes en el amor, el trabajo y la economía

Por: Moisés Figueroa

Los horóscopos de Mizada Mohamed para el miércoles 18 de febrero llegan marcados por la poderosa influencia del eclipse solar en Acuario y la reciente energía de la Luna Nueva en Piscis.

La astróloga señala que este movimiento astral abre portales de oportunidad, sensibilidad y avance para todos los signos, impulsando decisiones importantes en el amor, el trabajo y la economía.

Aries

La rueda de la fortuna gira completamente a tu favor. Es un momento ideal para comunicar, avanzar y concretar proyectos. Con la energía del eclipse transitando hacia Piscis, te sientes más sensible, romántico y enfocado en tu hogar. Hay deseos de comenzar algo nuevo y diferente, especialmente en el ámbito familiar.

Tauro

Este eclipse trae beneficios significativos en el terreno laboral y profesional. Se solucionan diferencias de comunicación dentro del entorno familiar y se vislumbran triunfos importantes en el área económica. Es un día clave para consolidar estabilidad y crecimiento.

Géminis

No es tiempo de pensar demasiado, sino de actuar. La energía del eclipse en Acuario sigue impulsando la realización de sueños, deseos y anhelos que has guardado en el corazón. Es una etapa favorable tanto para tus metas personales como para proyectos que involucren a tus seres queridos.

Cáncer

Tu intuición se fortalece de manera extraordinaria. Este eclipse te otorga claridad y rapidez para avanzar, pero será importante ignorar comentarios negativos o malintencionados. La energía de Piscis aporta paz y apertura a nuevas experiencias que traerán bienestar.

Leo

Es momento de romper barreras y reconocer tu grandeza. Utiliza tus contactos y relaciones sociales para impulsar lo nuevo que llega a tu vida. El equilibrio entre lo personal y lo profesional será fundamental para mantener estabilidad mientras creces.

Virgo

Las oportunidades están frente a ti. El eclipse favorece trámites, acuerdos y cualquier asunto relacionado con comunicación o documentos pendientes. Situaciones que parecían estancadas comenzarán a fluir con mayor rapidez.

Libra

Es tiempo de quitarte el antifaz y ver la realidad con claridad. Sal de tu zona de confort y apuesta por tu creatividad. Tu carisma natural y tu capacidad de conectar con los demás serán claves para generar mejores ingresos y nuevas oportunidades.

Escorpión

La energía del eclipse impacta directamente en tu vida social. Asistir a reuniones, eventos o celebraciones será estratégico, ya que podrías conocer personas influyentes que aporten beneficios a corto plazo en negocios o trabajo.

Sagitario

Se avecina una reunión o evento importante donde recibirás una respuesta positiva sobre acuerdos o negociaciones. También se abren posibilidades de viajes y una sorpresa en el hogar que llenará tu corazón de alegría.

Capricornio

Es momento de vivir el presente y dejar atrás lo que ya no suma. Con la influencia de Saturno impulsándote a actuar con determinación, recordarás tu capacidad, inteligencia y fortaleza para hacer realidad tus sueños.

Acuario

Tus contactos sociales serán clave para avanzar en contratos o negociaciones importantes. Se marcan acuerdos favorables en el ámbito económico y la posibilidad de compra o venta de un bien que traerá alivio financiero y estabilidad.

Piscis

La energía del eclipse y la Luna Nueva en tu signo te llena de luz y renovación. Se abren caminos para realizar sueños, planear viajes y experimentar cambios muy favorables en el área económica. Es el inicio de un ciclo de expansión y crecimiento personal.

