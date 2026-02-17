Cinépolis estrenará Perfect Blue: Fecha y preventa

Si eres amante de las cintas japonesas y del cine esto es para ti; Cinépolis estará proyectando en sus salas de todo el país tres películas dirigidas por el reconocido director Satoshi Kon las cuales son: “Perfect Blue”, “Paprika” y “Millennium Actress”.

A casi tres décadas de su estreno original, "Perfect Blue" se siente más actual que nunca en este 2026, funcionando como una profecía cumplida sobre la era digital. La película aborda con inquietante precisión temas como la disociación de la identidad en línea, el acoso cibernético y la naturaleza para social de la fama mucho antes de la masificación de las redes sociales.

Verla hoy en día ofrece una lectura escalofriante sobre cómo la línea entre la persona real y su avatar digital se ha borrado, un fenómeno que Kon anticipó magistralmente.

FACEBOOK/Cinépolis

Y es que los filmes de este director se caracterizaron por la complejidad psicológica, personajes realistas, los diseños de escenarios y la mezcla de la realidad y los sueños. Es considerado una de las más grandes mentes del anime

La llegada de este ciclo de películas a las salas mexicanas no es solo un evento para los fanáticos del anime, sino para los cinéfilos en general, dado el impacto global de Satoshi Kon. Revisitar estas obras en 2026 permite apreciar la semilla creativa que transformó el thriller psicológico y la ciencia ficción contemporánea a nivel mundial.

¿Cuándo se estrenarán las películas y cuándo es la preventa?

El estreno de las películas serán el próximo jueves 26 de febrero y estarán disponibles en varios cines pertenecientes a la cadena de Cinépolis.

La preventa estaría programada para este 17 de febrero, no se ha publicado el horario exacto , por lo tanto, mantente atento de la app o de las redes oficiales de Cinépolis para enterarte la hora en que estén disponible los boletos, o por si se presenta algún cambio de ultimo momento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR