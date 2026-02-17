Cinemex se luce este jueves 19 de febrero con dos estrenos

El próximo jueves 19 de febrero, Cinemex se prepara para recibir historias que invitan a sentir, reflexionar y mantener la mirada fija en cada escena. La cartelera se renueva con propuestas que contrastan en tono y estilo, pero que coinciden en su fuerza narrativa y en la profundidad de sus personajes.

Desde escenarios extremos donde la supervivencia depende de decisiones en segundos, hasta retratos íntimos sobre el amor, la crisis y la reinvención personal, el cine vuelve a convertirse en ese espacio donde las emociones encuentran eco.

Esta semana, quienes visiten Cinemex podrán elegir entre una experiencia cargada de tensión y peligro, y otra que explora con honestidad los desafíos de la vida adulta y las relaciones que cambian con el tiempo.

Muerte en Invierno

Este thriller nos traslada al gélido norte de Minnesota, donde una mujer viuda que se gana la vida como pescadora emprende un viaje en solitario a través de un territorio cubierto de nieve. En medio de la nada, y lejos de cualquier ayuda, se cruza accidentalmente con el secuestro de una adolescente. Sin señal telefónica y con el pueblo más cercano a varias horas de distancia, comprende que no hay nadie más que pueda intervenir.

Atrapada entre el peligro inminente y las inclemencias del clima, deberá reunir valentía, ingenio y determinación para enfrentar a los responsables y convertirse en la única esperanza de la joven.

La cinta combina tensión constante, paisajes implacables y el retrato de una protagonista obligada a superar sus propios límites.

¿Está Funcionando Esto?

En contraste, este drama contemporáneo se adentra en la intimidad de una pareja cuyo matrimonio se resquebraja en silencio. Alex, enfrentando la mediana edad y un divorcio inminente, intenta reencontrarse consigo mismo explorando el mundo de la comedia en Nueva York, buscando una nueva motivación que le devuelva sentido a su vida.

Por su parte, Tess comienza a cuestionar los sacrificios que realizó por su familia, mientras ambos se ven obligados a redefinir su dinámica a través de la crianza compartida.

La historia explora con sensibilidad temas como la identidad, la reinvención personal y la posibilidad de que el amor evolucione hacia formas distintas, aunque igualmente significativas.

Otros estrenos

Catástrofe en el Aire

Líbralos del Mal

Amelie y los secretos de la lluvia

Pequeños Monstruos

El viaje de Chihiro

