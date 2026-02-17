EPiC: Elvis Presley in Concert | Fecha de estreno y todo lo que debes saber

El legado del "Rey del Rock" vuelve a la pantalla grande. Tras el éxito internacional de Elvis (2022), el cineasta australiano Baz Luhrmann retoma la figura de Elvis Presley con un nuevo proyecto documental: EPiC: Elvis Presley in Concert, una producción que promete mostrar el lado más íntimo y electrizante del artista.

El documental combina material inédito, grabaciones restauradas y momentos icónicos de uno de los conciertos más trascendentes en la carrera de Presley, aquel que simbolizó su regreso triunfal a los escenarios. La narrativa se construye desde una perspectiva más cercana al propio cantante, entrelazando imágenes de archivo descubiertas durante la investigación para la película Elvis con presentaciones que marcaron un antes y un después en su trayectoria.

Más que una simple recopilación musical, la cinta busca capturar la energía, vulnerabilidad y magnetismo que convirtieron a Presley en una figura irrepetible de la cultura popular.

Una producción respaldada por la crítica

EPiC tuvo su estreno en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025, donde recibió comentarios favorables por su enfoque sensible y la calidad de la restauración del material audiovisual.

El proyecto cuenta nuevamente con el respaldo de las productoras Bazmark y Authentic Studios, así como del productor Schuyler Weiss, quien ya había sido nominado al Oscar por Elvis. También regresa el editor Jonathan Redmond, reconocido por su trabajo en la cinta de 2022.

Plataformas especializadas como Rotten Tomatoes han colocado el documental entre los estrenos más esperados , destacando su tono íntimo y la manera en que revitaliza imágenes históricas para una nueva generación.

El sello de Baz Luhrmann

Con una trayectoria marcada por el espectáculo visual y la intensidad emocional, Luhrmann ha construido una filmografía donde la música es protagonista. Desde su debut con Strictly Ballroom, pasando por el fenómeno musical Moulin Rouge!, hasta producciones como Australia y The Great Gatsby, el director ha demostrado una estética vibrante y contemporánea.

EPiC representa su segundo acercamiento al mito de Elvis, luego del éxito de Elvis, que superó los 200 millones de dólares en taquilla mundial y obtuvo múltiples nominaciones en la temporada de premios de 2023.

¿Cuándo se estrena?

EPiC: Elvis Presley in Concert llegará a las salas de cine el 19 de febrero de 2026 , ofreciendo a los fans la oportunidad de revivir uno de los momentos más emblemáticos del artista en una experiencia audiovisual restaurada y de gran formato.

Para los seguidores del Rey y los amantes del cine musical, el documental promete ser un evento imperdible que celebra la vigencia y el impacto cultural de Elvis Presley más allá del tiempo.

TG