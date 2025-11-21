Ariana Grande confirmó que dio positivo a COVID-19 en medio de la gira de prensa de “Wicked: For Good”. La cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, publicando una fotografía tomada durante su reciente visita a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, acompañada del mensaje: “momentos antes del Covid”, en alusión a que comenzó a sentirse mal poco después de la grabación.

El diagnóstico llega en un momento crucial, pues ocurre a solo unos días del estreno mundial de la esperada película, programado para hoy. Debido a ello, Grande se vio obligada a cancelar su participación en The Kelly Clarkson Show y a ausentarse de diversas actividades promocionales que formaban parte de la agenda oficial del lanzamiento.

Fuentes cercanas a la producción señalaron que, aunque su estado de salud es estable, se mantendrá en reposo siguiendo las recomendaciones médicas. El equipo de “Wicked” confía en que podrá reincorporarse a la promoción en cuanto reciba el alta sanitaria, aunque por ahora las apariciones públicas previstas han sido reprogramadas.

CT