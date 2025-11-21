¿Qué sigue para Fátima Bosch tras ganar el título de Miss Universo?

La concursante mexicana que logró posicionarse como la favorita del jurado por múltiples razones, no tuvo una trayectoria fácil para llegar a conseguir el título de Miss Universo, a continuación daremos un breve repaso sobre lo que significó para Fátima Bosch dicha contienda.

La dura competencia comenzó desde su país natal, debido a la acusación de fraude que sufrió por parte de algunas de sus compañeras que contendían para ser la próxima Miss México, al Fátima obtener dicho honor, no todas se alegraron por su triunfo, únicamente Fernanda Puma (Veracruz), Elana Roldán (Tlaxcala), Emire Arellano (Yucatán) y Lorena López (Tamaulipas) la felicitaron, mientras que el resto abogaron porque Yoana Gutiérrez, quien representaba al estado de Jalisco, tenía que ser la seleccionada para la edición Miss Universo 2025.

Una reina envuelta en drama y controversia

Pero la prueba más dura la viviría en el lugar sede de esta edición, el cual este año fue Tailandia, en donde se enfrentó a una delicada situación con Nawat Itsaragrisil, quien la reprendió frente a sus compañeras en uno de los eventos de la contienda.

El motivo de la llamada de atención se debió a que el director nacional de Miss Universo Tailandia, le dijo que era de suma importancia el promover al país anfitrión en redes sociales y, cuando ella intentó responder, intentó callarla y la llamó “tonta”. Ante esta acción Fátima Bosch decidió no aceptar aquel trato por parte de Nawat Itsaragrisil, dejando clara su postura al retirarse definitivamente del lugar, esto le hizo ganarse el respeto y admiración de sus competidoras.

Cabe resaltar que este hecho generó atención mediática, reforzó su imagen como contendiente y la puso en el foco de atención desde un enfoque positivo.

Una mexicana dispuesta a luchar por causas sociales

Previamente Fátima Bosch declaró que independientemente de si ganaba el título de Miss Universo o no, ella seguiría enfocada en poner el nombre de México en alto y para ello continuaría colaborando con múltiples causas sociales.

Muestra de esto, es que el día de ayer, cuando se dio la conclusión de la contienda donde ella sería coronada, aprovechó la visibilidad que le brindó el ser concursante de Miss Universo 2025, para hablar con sus seguidores a través de redes sociales sobre un tema trascendental, el suicidio, causa que Bosch afirma debe ser tomada con seriedad, para que sea combatida la tasa de 720 mil personas que mueren anualmente debido a esta problemática.

¿Qué hará Fátima Bosch tras ganar Miss Universo?

Después de que se es coronada, una Miss Universo deber mudarse a la ciudad de Nueva York, a una residencia que la misma compañía le otorga durante lo que dure su reinado.

Entre sus responsabilidades a lo largo del próximo año se encuentra el promover causas sociales y humanitarias, participar en campañas globales y asistir a encuentros internacionales donde representará a la marca y a las iniciativas que el mismo certamen apoya.

Estas encomiendas son consideradas un verdadero empleo, por el cual la ganadora recibe un sueldo mensual de 50 mil dólares (el equivalente a un millón de pesos mexicanos), lo que sumaría un total de 12 millones de pesos al concluir su labor.

